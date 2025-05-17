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總統就職將滿1週年 本土社團關注轉型正義

2025/5/17 17:40
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（中央社記者溫貴香台北17日電）總統賴清德就職將屆滿1週年，台灣獨立建國聯盟主席陳南天今天在一場座談表示，立法院專擅濫權是台灣當前最大的危機。辜寬敏基金會副執行長楊宗澧關注轉型正義4大問題，包括法制進程緩慢、加害者責任缺席等。

台灣獨立建國聯盟、台灣安保協會、現代文化基金會今天舉辦「青鳥到大罷免─賴清德執政周年檢視與展望」座談會，陳南天開幕致詞，與會者包括經民連組織部主任陳估熊、辜寬敏基金會副執行長楊宗澧等人。

楊宗澧關注轉型正義問題，他表示，賴總統上任後這1年的轉型正義工作歸納有4大問題，包括法制進程緩慢、加害者責任缺席、威權象徵處理牛步與資訊公開不足，以及轉型正義教育邊緣化。

楊宗澧說明，轉型正義相關法案如「國家轉型正義推動法草案」、「不義遺址保存條例草案」至今尚未完全立法；其次，長期轉型正義工作遭受外界批評就是「只有受害者沒有加害者」，228與白色恐怖加害者名單至今尚未公布。

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楊宗澧還提到，台灣雖邁入民主化，但黨國威權遺緒仍深受其害，甚至蔣介石威權遺緒還被罷免團隊用做宣傳口號。

楊宗澧強調，前總統蔡英文時代，對於中正紀念堂的轉型包括關掉堂體、撤儀隊、轉型為人權園區等，他認為都可以透過行政權直接處理，文化部責無旁貸。（編輯：張若瑤）1140517

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