中正路是否改名 內政部：已委託研究政策方案

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（中央社記者高華謙台北18日電）針對中正路是否改名，內政部今天表示，街路命名是地方政府權責，且涉及當地居民權益廣泛，舉凡戶籍、個資及生活習慣等，必須審慎處理，內政部已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通。

辜寬敏基金會副執行長楊宗澧昨天在一場座談會表示，總統賴清德上任後這1年的轉型正義工作歸納有4大問題，包括法制進程緩慢、加害者責任缺席、威權象徵處理牛步與資訊公開不足，以及轉型正義教育邊緣化。

內政部今天透過新聞稿指出，現行列管威權象徵為塑像、遺像及命名空間共941筆，截至今年4月30日，已處置264筆，還有677筆待處置。

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內政部說，除了定期公布處置進度，也積極與持有管理威權象徵的機關、學校溝通，並針對有意願處置但經費不足者提供補助，114年度收到36件補助申請，其中16件已完成，還有20件同意補助，正排程處置中。

針對中正路改名部分，內政部表示，因街路命名是地方政府權責，且涉及當地居民權益廣泛，舉凡戶籍、個資及生活習慣等，需審慎處理，內政部已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通，也持續辦理各項議題推廣活動，結合民間團體推動促進轉型正義所訂的法定任務。（編輯：林淑媛）1140518