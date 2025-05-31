加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治

內政部：中正路改名是法定義務 取得共識後再推動

2025/5/31 17:22（5/31 18:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨台中市議員楊大鋐（左起）、陳文政、無黨籍台中市議員林昊佑、國民黨籍台中市議員邱愛珊、黃佳恬，29日在市議會市政總質詢中關心內政部擬推全台中正路改名議題。。（中央社檔案照片）
國民黨台中市議員楊大鋐（左起）、陳文政、無黨籍台中市議員林昊佑、國民黨籍台中市議員邱愛珊、黃佳恬，29日在市議會市政總質詢中關心內政部擬推全台中正路改名議題。。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北31日電）部分地方首長反對「中正路」改名，內政部今天表示，促進轉型正義條例明定在公共建築或場所中紀念、緬懷威權統治者的象徵，都應予以移除或改名，中正路改名是法定義務，但會取得共識後再依法推動。

為持續推動轉型正義，內政部日前指出，中正路等改名一事已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通，並持續辦理各項議題推廣活動，結合民間團體推動促進轉型正義所訂的法定任務。不過，陸續有部分地方首長表態反對「中正路」改名。

內政部今天透過新聞稿指出，根據促進轉型正義條例第5條及第11條之2的規定，為了確立自由民主的憲政秩序，否定威權統治的合法性，並記取侵害人權事件的歷史教訓，所有在公共建築或場所中紀念、緬懷威權統治者的象徵，都應予以移除或改名。

內政部說，以「中正」和「經國」命名的街道，都在改名的範疇內。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

內政部表示，立法院在審查民國112年度中央政府總預算時曾作決議，要求內政部規劃「建立中央與地方協作處置威權統治者命名街路名稱統籌機制」的示範性計畫，以評估其可行性及妥適性，因此內政部113年委託專家學者進行「以威權統治者命名之街路名稱更名策進方案」研究計畫，而該委託研究指出，街路更名需與地方政府建立協作模式，這也成為內政部後續政策推動的參考。

內政部說明，中正路改名是法定義務，但是由地方政府主責辦理，且對當地居民影響的層面廣泛，內政部會持續與社會大眾溝通、謹慎考量各方面的影響，務求在與地方政府、居民三方取得共識後，再依法、依程序辦理。（編輯：林興盟）1140531

#中正路
#內政部
#立法院
立法院
立院6/2邀李俊俋報告廉政專題 監院人士：按例不列席中選會：罷免立委皆未正式成案 不評論推估投票日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：