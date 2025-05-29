苗縣13鄉鎮市有中正路 鍾東錦：不宜改名

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣18鄉鎮市中，13鄉鎮市有「中正路」，對於是否改名，苗栗縣長鍾東錦今天說，道路改名製造的困擾及花費成本很大，他認為「不宜改名」能避免就盡量避免。

苗栗縣國民黨籍議員楊明燁今天在議會總質詢指出，道路改名並非換1塊門牌這麼簡單，牽涉到銀行帳戶、健保卡、學籍資料等相關證件，甚至超市廣告、商家會員都有影響，牽一髮動全身，若要更改，會勞師動眾，近日苗栗市中正路沿街鄉親向他詢問關切，中央會不會強硬要求縣府更改路名。

縣府民政處長巫恒昭表示，道路更改命名屬於地方權責，須由道路兩側設籍居民1/2以上戶長同意，才能向戶政機關提出申請，因此發動權不在縣府；全苗栗縣18鄉鎮市，有13個鄉鎮市有「中正路」，目前並未收到相關更名申請案。

楊明燁表示，「中正路」改名毫無必要，與其花大錢做政治動作，不如把錢用在全台中正路道路平整改善；國民黨籍縣議員鄭聚然質詢時表示，「中正路有如此罪惡？簡直莫名其妙」，要求縣府「苗栗縣不准改」。

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對此，鍾東錦受訪表示「不宜改名」。他指出，不管誰當家，時間到了自然就下台，不會永遠當家，以後誰執政也很難講，如果路名改來改去，製造的困擾、花費成本太大，也會搞不清楚道路，造成混淆。

鍾東錦說，以前的人做了哪些事，一定有正反兩面評價，沒有人是絕對壞或絕對好，端看各人認知從哪個角度去看，就像8年抗戰，蔣中正的功勞應該是全國第1，當然後來到台灣發生的事件也已經久遠，應以歷史看待。他強調，每個人對於歷史評價看法不一樣，他沒意見，但是對於改路名，能避免就盡量避免。（編輯：方沛清）1140529