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台南中西區中正路段更名湯德章大道 藝人豬頭皮喊帥

2023/3/18 15:26
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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市政府落實轉型正義，已將中西區湯德章紀念公園至忠義路的中正路段更名為「湯德章大道」，路牌下方註記「原中正路」，讓藝人豬頭皮（朱約信）在臉書分享說：「超帥」。

台南市政府今天發布新聞稿指出，藝人朱約信昨天經台南市湯德章紀念公園圓環時，發現中正路路牌已替換成湯德章大道，他在個人臉書（facebook）頁面分享並大讚「超帥」。

不少網友則在朱約信臉書頁面留言，齊聲表達支持改名的立場，例如「哇真的改了，台南市超讚的啦」、「還能紀念228，救嘟賀ㄟ」、「神隱少女裏恢復記憶的白龍河神～掀蓋找回記憶的勇氣」等。

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更有網友希望其他縣市跟進轉型，如「台北自由廣場的銅像也換他」、「嘉義應該要有澄波路」，還有網友認為高雄的遼寧街、察哈爾街等中國地名也要通通改掉。

台南市政府去年3月宣布將中西區湯德章紀念公園至忠義路的中正路段更名為「湯德章大道」，全長約170公尺；國立台灣文學館（日治台南州廳）就在此路段最前端，原址是中正路1號，更名後為湯德章大道「1號」，象徵「新的開始」，去年4月1日揭牌。（編輯：孫承武）1120318

#湯德章大道
#朱約信
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