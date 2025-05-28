中正路是否改名 侯友宜指無聊又要花一大筆錢

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（中央社記者王鴻國新北28日電）針對「中正路」是否改名，新北市長侯友宜今天指出，中央要刪減地方一般性補助款，又要地方花一大筆錢去改路名，「真的是很無聊的一件事」。

針對「中正路」是否改名，內政部長劉世芳日前說，據促轉條例目前已有264件威權象徵完成處置，另有677件待處置，會持續跟部會、地方政府溝通；若要移除有些經費上困難的話，內政部會協助。

侯友宜今天主持市政會議後接受媒體聯訪時指出，新北市有18個行政區，其中有22條的道路是中正路，這已行之多年，也已是大家的一個習慣。

他表示，要改一個路名，不是那麼簡單了，不管是門牌、身份證、戶口名簿、工商登記、交通標誌等都要改變，所以這是要花一大筆錢。

侯友宜指出，中央政府現在擬刪減地方一般性補助款，新北市被一砍就是新台幣30億元，現在又要花錢去做這個，「真的是很無聊的一件事，錢要花在刀口上，要花在社福跟教育，但中央砍社福和教育補助款，卻要新北花錢去改這個，沒事時改這個是要幹什麼」。

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他表示，大家就好好地做正確的事情，錢要用在人民最關心的地方。他到現在也沒有聽到有什麼溝通，這也沒什麼好溝通，應該做正確的事，這才是一個好政府。

針對中正路是否改名，內政部18日指出，街路命名是地方政府權責，且涉及當地居民權益廣泛，舉凡戶籍、個資及生活習慣等，必須審慎處理，內政部已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通。（編輯：戴光育）1140528