94年次後役男義務役延長至一年 二兵薪資2萬320元
2022/12/27 12:29（12/27 13:05 更新）
義務役役期民國113年1月1日起改為1年，徵集94年次1月1日以後出生役男。（示意圖／中央社檔案照片）
（中央社記者王揚宇台北27日電）總統蔡英文今天上午主持國安高層會議討論兵役延長方案，中午邀集執政黨立委討論。與會立委轉述方案內容，義務役未來改為1年，從民國113年1月1日起施行，徵集94年次1月1日以後出生役男。
至於義務役薪資部分，鑒於義務役士兵每月薪資始終維持在新台幣6510元，連軍旅期間的開支都可能有所不足。與會立委轉述，這次會調升每月薪資，並依勤務性質給予專業加給；以二兵為例，實領薪資為新台幣2萬320元（薪額1萬130元加上專業加給1萬190元）。
蔡總統預計下午3時30分召開記者會，公布「強化全民國防兵力結構調整方案」。（編輯：謝佳珍）1111227
（中央社製圖）
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