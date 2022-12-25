義務役延長案 專家：應發揮入伍役男民間專長

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（中央社記者游凱翔台北25日電）義務役期擬延長至一年，軍事專家今天以俄烏戰爭為例認為，現代戰爭型態高度科技化，加上年輕民眾對科技有高度接近性，軍方除訓練役男成為合格步槍兵，也應調查役男背景，善用其對資訊、無人機等技能。

針對義務役延長為一年，傳出總統蔡英文預定12月27日親自主持國安高層會議討論相關方案與配套，並向各界報告。總統府24日表示，時間確定後會再公布。

至於役期延長的討論，軍事國防專家均認為有必要，但關鍵是要強化訓練內容，以及訓後的作戰與動員部署。前空軍副司令張延廷向中央社記者表示，恢復一年制兵役有其必要性，先訓練成一名合格的戰鬥兵，再接續專長訓練。

張延廷指出，不過從俄烏戰爭觀察到，現今作戰型態與過往大不同，甚至呈現無人化型態；他認為，無論是志願役、義務役官兵都必須「多專多能」，用最少人力發揮最大戰力，不能再像過去僅擁有一項專長。

熟悉德國與歐美軍事、不對稱作戰的國防安全研究院學者許智翔表示，現在網路及高等教育普遍發展，年輕民眾對科技具高度接近性，若軍方能在役男服役前先詳加調查所擁有專業技能，不僅有利專長分工，更能在退伍後有效後備動員。

許智翔解釋，有些役男在入伍前可能是空拍機玩家，且擁有合格飛手證照，抑或具備資訊網路等特殊專長，軍方便能發揮這些役男本身既有知識，進而協助國軍作戰。

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許智翔舉例說，烏克蘭在戰事爆發後，便召集一群由各國駭客組成的志願者組織「IT-Army」（烏克蘭資訊科技軍），除每天發布任務提示，並對俄羅斯及白俄執行網路間諜任務；此為現代化實體戰爭新面貌，資訊科技可在戰場上發揮輔助功用。

國家政策研究基金會副研究員揭仲建議，義務役士兵訓練應採「分類分流」，役男入營報到後先確定日後服役與動員時的任務性質，例如擔任城鎮防衛任務者，服役期間的專長訓練與駐地訓練及退伍後教召，就只接受與執行城鎮防衛任務有關的訓練。（編輯：林克倫）1111225