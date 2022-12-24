義務役延長案 總統擬27日召集國安高層會議討論

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（中央社記者游凱翔、溫貴香台北24日電）義務役延長為1年一案，傳出總統蔡英文預定12月27日親自主持國安高層會議討論相關方案與配套，並向各界報告。總統府今天表示，時間確定後會再公布。

總統日前透過臉書表示，面對2023年即將來到的經濟變局，更要打起精神，在帶領人民平安度過這個變局的同時，也要為下一階段的新局打好基礎。下個星期，將陸續召開國安高層會議，就未來國際政經變遷局勢下，台灣整體的經濟情勢，以及國安議題進行討論。

總統表示，在盤整行政院與各部會共同準備的方案後，她會向大家報告說明。

針對總統是否將於27日上午主持國安高層會議討論義務役相關議題，總統府發言人張惇涵下午表示，時間確定會再公布。

張惇涵表示，守護國家安全與利益，維護台海及區域和平穩定一直是執政團隊的重要責任，而以強化全民防衛戰力為目標、以強化守衛家園為任務、以強化訓練內容為核心的義務役改革方案，正進入最後盤整階段。

根據軍方一份內部建議報告指出，志願役服役5年是較有效益的專業化部隊，但台灣少子化導致人口結構改變，加上中共威脅不斷增加，且多元登陸的能力增加，台灣必須認真思考恢復徵兵的可能性。

報告提到，依照國發會資料推估，2021年現住人口合於志願兵招募年齡（18歲至32歲）男女合計為412萬7123人。依照國軍公開資料，2016年至2021年，志願士兵招獲7萬495人，平均每年1萬4099人，相當於0.3%，符合前述民主國家募兵意願常態。

若進一步依照內政部統計，2016年以前每年約有11萬適齡的役男，從2019年起開始遞減，預估到2025年會降至7.4萬人並逐年遞減。因此，少子化若使可徵人口減少至目前2/3，則志願士兵每年約僅能招獲9305人，將比現行1萬4099人減少共4709人，明顯無法滿足募兵的人力需求，因此延長義務役勢在必行。

民進黨立委劉世芳、鍾佳濱、林靜儀及國防安全研究院學者蘇紫雲昨天在立法院召開記者會，主張在境外威脅日益增加情況下，需以國防改革因應，因此呼籲義務役期應延長至1年，但更重要的是，軍方應就訓練內容、提升待遇等，向社會溝通。

不過，曾有人指出，傳統作戰與新型態戰爭不同，檢視美國等武器先進國家對於國軍的訓練內容，如何讓台灣的役男經過訓練後動員因應戰時需要，與延長役期同樣重要；也有國際關係學者認為，兵役改革不只是討論義務役問題，而是更高位階的基本戰略思考，國家防衛策略與基本方向。

除了強化訓練內容，避免讓役男認為「浪費時間」外，立委也舉例各國義務役薪資。例如台灣的二兵為新台幣6510元、一兵7110元，但南韓從二兵至班長的薪資間距，折合新台幣1萬2055元至1萬5979元，新加坡是1萬3137元至2萬8993元，以色列則是1萬999元至2萬1937元，因此應調整待遇提升從軍意願。（編輯：翟思嘉）1111224