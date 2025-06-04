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屏東中正路改名 周春米：釐清民意、省思歷史

2025/6/4 13:22（6/4 13:51 更新）
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屏東縣議會定期會施政總質詢，藍營議員4日關注中正路改名議題。議員指出，屏東縣全縣有26條中正路，設籍中正路人數有2萬1425人，是全國第4多。（民眾提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年6月4日
屏東縣議會定期會施政總質詢，藍營議員4日關注中正路改名議題。議員指出，屏東縣全縣有26條中正路，設籍中正路人數有2萬1425人，是全國第4多。（民眾提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年6月4日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣4日電）中正路改名議題為今天屏東縣議會施政總質詢焦點，藍營議員指擾民、浪費時間金錢；屏東縣長周春米說，政策執行須釐清民意、考量資源，但威權時代歷史值得大眾省思。

屏東縣議會定期會施政總質詢，藍營議員關注中正路改名議題。周春米答詢，中正路改名議題是源自法律促進轉型正義條例規定，法律明定屏東自治法規仍要跟隨中央，不過內政部長劉世芳昨天也致電，要求屏東多了解地方民意，並無強勢推動；縣府將綜合鄉親意見、行政與資源量能，以決定執行程度。

周春米表示，「促進轉型正義條例」是近年民主社會最後一哩路，也許趁此時省思，為何過去一個人能有如此大的權限，全台路名、里名都以他為名，這正是威權時代象徵。清除威權象徵，社會討論的這段過程本身就值得珍惜，縱使未來無法全面更名，也不能忘記這段歷史、不能對前因後果視而不見。

國民黨籍屏東縣議員黃明賢質詢表示，屏東縣全縣有26條中正路，設籍中正路人數有2萬1425人，是全國第4多，如果全縣都要改名，人力、財力都耗費龐大。據民政處預估相關經費，更改門牌、戶口名簿、身分證等須新台幣232萬餘元，且還不含相關社會成本。

黃明賢說，劉世芳一方面強硬將中正路改名視作法定義務，且由地方政府主責辦理；另一方面又說，在地居民有共識再來推動。初探地方民意，詢問屏東市中正路沿途7里里長看法，沒人贊成改名，皆認為中央政府應多作對民生經濟有幫助的事。

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黃明賢表示，他現年42歲，這輩人運氣好，出生環境即是自由、開放、民主，沒有感受到任何威權，身為務實主義者，現在國事龐雜，應著眼更重要事務。中正這個字眼往好的方向想，也可以是大中至正、中正和平，若要強加意識型態改名，感到無比麻煩。

國民黨籍屏東縣議員蘇資婷質詢，改名除了擾民，看不出實質效益。依照地方自治法規，更改路名是地方政府權限，更改中正路名須2萬多名居民同意，內政部推動轉型正義，也要顧慮程序正義。現在國家面臨美國關稅、台幣升值、產業外移關鍵時刻，政府應更正視福國利民政策。（編輯：吳素柔）1140604

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