國防部：112年起志願役入伍訓增至8週380小時

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（中央社記者游凱翔台北20日電）因應現代化戰爭需求，國防部今天宣布，志願役官兵入伍訓練，明年1月1日起從原本5週、230小時，試行調整為8週、380小時；射擊訓練從原臥姿86發，調整為立跪臥3姿勢及行進間射擊共160發。

國防部上午舉行「國防法務官考試說明」記者會，軍事發言人孫立方少將、法律事務司人權保障處長吳逸聖少將、訓練參謀次長室軍事訓練處長劉慎謨少將出席。

為因應現代化戰爭需求，軍方人士今天表示，明年1月1日起將調整志願役官兵入伍訓練的時程及科目；4個月的軍事訓練役男，仍維持5週、230小時入伍訓。

劉慎謨進一步說明，國軍考量戰訓需求及參考先進國家訓練方式，以實戰化為核心，志願役官兵入伍訓從原本5週、230小時，試行調整為8週、380小時。

他表示，課程區分一般課程、體能戰技、兵器教練、戰鬥教練共4大類，新增合理冒險、戰場抗壓、健康管理、運動科學概論、戰傷救護、求生訓練、戰術行軍及宿營訓練等項目；射擊部分，從原本臥姿86發，調整為立、跪、臥3種姿勢及行進間射擊共160發。

部隊訓練部分，劉慎謨說，依照任務需求及部隊屬性，增加中高級專長、新式武器、裝備操作等，藉由完整駐地專長訓練、兵科基地、聯合演訓、作戰計劃演練等，強化官兵執行戰訓任務作戰能力。

另外，行政院長蘇貞昌18日提到，義務役期延長已在最後整理階段，孫立方在記者會面對媒體詢問是否會在年底前公布時表示，役期延長涉及範圍很廣，除國際戰略情勢、國家安全考量、戰力需求等，也包括役男教育及經濟權益、家庭生計照顧等，因此正緊鑼密鼓做最後統整協調，確定後會立刻說明。（編輯：謝佳珍）1111220