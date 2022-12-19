邱國正：兵役延長未卡關 正為待遇福利教育作周延準備

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（中央社記者蘇思云台北19日電）兵役延長規劃備受外界關注，國防部長邱國正今天表示，牽涉各部會協調且茲事體大，如何將待遇、福利、教育等共同做出很好整合，需花費很大功夫；現正努力作周延準備，沒有卡關問題。

邱國正下午出席第5屆政府服務獎頒獎典禮，會後接受採訪，媒體關注兵役延長規劃是否今年底對外公布。

邱國正表示，尚在研議原因包括規模等各方面都有，因為茲事體大且牽涉各部會協調，如何將待遇、福利、教育等共同做出很好的整合，需花費很大功夫，還在努力中。

媒體關注兵役延長卡關原因在於部分訓練過於傳統，邱國正強調，沒有卡關問題，國防部對訓練部分可能有說明不夠清楚之處；事實上是觀念問題，像有人說要不要做刺槍術，但國軍體能戰技訓練是最基本的。

邱國正以衛兵站哨遇到用槍時機為例說，狀況來了、自然就變成用槍動作，希望大家不要咬文嚼字，去質疑都多久前的訓練科目、現在還要做；關鍵要看有沒有用，「只要有用、就代表有必要」。

邱國正表示，面對外界疑慮更要做周延準備，當然需要一點時間，現正努力準備中，各部會也很幫忙；他強調，畢竟是保家衛國、全民防衛的表現，大家都會努力。（編輯：蘇龍麒）1111219