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總統：國家整體表現與人民感受有落差 下週召開國安高層會議
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義務役延長方案 蔡總統下週召開國安高層會議討論

2022/12/21 21:35（12/21 21:58 更新）
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義務役延長為1年一案，總統府21日表示，總統蔡英文將於下週召開國安高層會議，就相關方案及配套討論定案後向各界報告。圖為受訓中的新兵。（中央社檔案照片）
義務役延長為1年一案，總統府21日表示，總統蔡英文將於下週召開國安高層會議，就相關方案及配套討論定案後向各界報告。圖為受訓中的新兵。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北21日電）義務役延長為1年一案，總統府今天表示，總統蔡英文將於下週召開國安高層會議，就相關方案及配套討論定案後向各界報告。確切的時間或形式若有確定，則將另行通知。

針對義務役相關議題，總統府發言人張惇涵晚間表示，守護國家安全與利益，維護台海及區域和平穩定一直是執政團隊的重要責任，而以強化全民防衛戰力為目標、以強化守衛家園為任務、以強化訓練內容為核心的義務役改革方案，正進入最後盤整階段。

張惇涵表示，誠如蔡總統稍早透過社群媒體所表示，總統將於下週召開國安高層會議，就相關方案及配套討論定案後向各界報告。確切的時間或形式若有確定，則將另行通知。

黨政人士表示，國安高層會議落定案後，將由總統親自對外宣布。（編輯：蘇龍麒）1111221

#張惇涵
#總統府
#蔡英文
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