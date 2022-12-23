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綠委表態挺恢復一年義務役 籲軍方完善訓練內容

2022/12/23 11:11（12/23 11:46 更新）
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民進黨立委劉世芳（右2）、鍾佳濱（左2）、林靜儀（左1）及國防院學者蘇紫雲（右1）23日舉行記者會，盼社會大眾支持義務役期恢復至一年。中央社記者游凱翔攝 111年12月23日
民進黨立委劉世芳（右2）、鍾佳濱（左2）、林靜儀（左1）及國防院學者蘇紫雲（右1）23日舉行記者會，盼社會大眾支持義務役期恢復至一年。中央社記者游凱翔攝 111年12月23日
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（中央社記者游凱翔台北23日電）民進黨立委劉世芳、鍾佳濱、林靜儀及學者蘇紫雲今天指出，在境外威脅日益增加情況下，需以國防改革因應，因此籲義務役期應延長至一年，但更重要的是，軍方應就訓練內容、提升待遇等面向社會溝通。

劉世芳、鍾佳濱、林靜儀，及國防部智庫、國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲，上午舉行「挺台灣、挺國防，役期恢復一年、改革訓練內容」記者會。

劉世芳表示，在國際情勢與境外威脅下，歷次民調統計皆有6到8成民眾支持從現行4個月軍事訓練役恢復為一年義務役，可說是社會共識，因此他們盼外界支持恢復一年義務役期；但除役期恢復，更重要的是待遇提升、訓練內容等配套措施改革。

她舉例，世界各國採徵兵制國家役期，韓國至少是18個月、新加坡2年、全民皆兵的以色列男性役期3年（女性2年），因此台灣役期恢復為一年並非特例；此外，台灣現行義務役二兵月薪僅新台幣6510元，是韓國義務役二兵1萬2055元的一半，如何調整待遇提升從軍意願，國防部應提出相應方案。

鍾佳濱認為，恢復役期要有兩項配套措施，首先從俄烏戰爭可以發現，持續接受軍事訓練的民眾較能維持戰力；其次，不論在營的義務役或志願役或退伍後的教召，都應該全面提升待遇。

林靜儀強調，外界應從「訓練內容及目標」回推「役期長短」，這也是國防部應清楚表達方向，並告訴民眾這些訓練內容是否能建立一個國家的基礎防衛能力，同時盤整無論是前線國家戰力，還是第二線區域防衛，乃至後續的後備教育召集是否需要調整其訓練強度。

蘇紫雲則提到，未來台灣人口恐難以滿足全募兵制人力需求，加上境外威脅日益增加情況下，需以國防改革因應，才能彰顯自我防衛決心，因此從「中共威脅增加、台灣人口減少」的情況下，應恢復義務役期至一年，並藉此強化防衛韌性。（編輯：趙蔚蘭）1111223

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