立委質疑乳廠供業務用牛乳非鮮乳 籲政府加強稽核

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（中央社記者王揚宇台北10日電）民進黨立委鍾佳濱等人今天說，有食品大廠推出業務用牛乳，其實並非鮮乳，但業務用包裝與一般零售通路販售的鮮乳包裝雷同，消費者無法辨別，誤以為喝到的乳品就是鮮乳，為保護本土畜牧業及消費者權益，相關單位應加強稽核。

受邀出席記者會的衛生福利部食品藥物管理署食品組簡任技正周珮如表示，業務用乳品也要符合食品安全衛生管理法規定，且要符合鮮乳的品名標示規定才可以稱為鮮乳，依食安法規定，若標示誇張、易生誤解，可罰新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，消費者若有疑慮，可提出具體證據向衛生機關或撥打1919專線檢舉。

民進黨立委鍾佳濱、郭昱晴、賴惠員、伍麗華今天與高大牧場董事長陳東杰、乳業協會秘書長方清泉等人在立法院召開「企業詐騙？乳廠專供業務專用，手搖飲喝到的非牛乳」記者會。

鍾佳濱說，不少食品大廠推出業務專用「牛乳」，但實際成分除了水與生乳外，仍有其他成分，例如奶粉、奶油、鮮奶油等；因業務專用牛乳的包裝，與一般零售通路販售的鮮乳包裝無明顯差別，導致消費者採購時無法清楚識別。

鍾佳濱指出，為保護本士畜牧業及消費者權益，食藥署3日公告乳品標示新制，「鮮乳」將成為專有名詞，僅限農業部門核發鮮乳相關標章者使用，新制將於明年7月1日起上路，亂用「鮮乳」標示者，最高可開罰400萬元。

鍾佳濱表示，消費者質疑，若僅以名稱區別鮮乳與其他乳製品的差異，但在包裝上無明顯區別，對一般消費者來說仍有難度；歐洲法院曾通過「限制植物奶業者使用可能聯想到牛奶意象的包裝、行銷用詞與視覺設計」的法案，避免包裝設計誤導消費者，可作為參考。

陳東杰說，因為偽鮮乳的充斥，台灣酪農這幾年路走得很辛苦，希望有關單位可以讓消費者了解，當他們在超商或咖啡店消費時，商家所用的牛奶是否有鮮乳標章，是否真的用的是鮮乳。

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方清泉說，希望全民拒絕偽鮮乳，不希望乳業發生第2次食安問題，也呼籲消費者購買咖啡或奶茶時要問明白，大家共同抵制欺騙行為。

畜產會驗證組長林欽德說，消費者該如何辨識，基本上認明鮮乳標章是最簡單的方式，立委所提業務用牛乳，是在企業對企業B2B的範圍，消費者買不到。（編輯：謝佳珍）1140610