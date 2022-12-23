專家：義務役延長旨在內涵 訓練應結合守備區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北23日電）社會關注義務役期是否延長，學者及專家今天表示，重點仍在訓練內涵，否則增加役期無任何意義，且訓練應結合守備地區，「因為戰爭不會發生在成功嶺這些新訓中心」；另外，國軍更應適時更新作戰準則。

黑熊學院上午、下午與經濟民主連合智庫共同舉辦論壇，台灣智庫諮詢委員賴怡忠、黑熊學院共同創辦人何澄輝、全球防衛雜誌採訪主任陳國銘，國防部智庫、國防安全研究院學者沈明室及舒孝煌等人出席。

陳國銘表示，若義務役期恢復一年，他主張完成基本訓練後按月或按時在守備地區實兵演練，因為未來戰場不會在關東橋、成功嶺等新訓中心，而是在灘岸及城鎮，同時也要驗證在戰時至守備地區的各種交通方式，及確保通訊暢通。

沈明室認為，不管是現行4個月軍事訓練役或是未來可能的1年制義務役，「若訓練內容沒有提升，增加時間沒有任何意義」。

沈明室提到，國軍準則應該與時俱進，依照台灣自身作戰能力、面對的國際環境、敵情威脅調整，因為戰時的準則非常重要，「小兵可能立大功，也有可能闖大禍」；美軍每隔一段時間就會提出報告說明軍事戰略，例如過去為了反制中國訂定「空海一體」戰略，後來又因時空環境不同，更改為「聯合作戰介入」。

舒孝煌指出，重點應該在於配套，而非為了延長而延長，若在戰場上沒有敵情意識將成為活靶，更何況現代戰爭中的威脅來自無人機、輕重裝甲等四面八方，與過往的傳統戰爭差異巨大，因此借鏡俄烏戰爭，與役期延長同樣重要的課題是「如何迅速動員有效戰力上戰場」。

舒孝煌表示，不少曾赴美交流或求學的國軍官兵，回台後因不適應國軍文化選擇退伍，因此他主張，不只是作戰層級的年輕軍官赴美交流與受訓，應效仿美軍「由上而下」制度，讓高階將官也出國受訓，避免年輕官兵懷抱滿腔熱血回國，卻被軍方傳統文化處處掣肘。（編輯：蘇志宗）1111223

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘（左）、國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌（右）23日出席黑熊學院主辦的論壇，並給予義務役延長等議題建言。中央社記者游凱翔攝 111年12月23日