劉世芳等立委挺恢復兵役至一年 要求國防部提配套
2022/12/22 17:51（12/22 18:10 更新）
民進黨立委劉世芳等人23日將召開記者會公開力挺恢復兵役至一年，但要求國防部提出相關配套、改革訓練內容。（中央社檔案照片）
（中央社記者溫貴香台北22日電）總統蔡英文下週將召開國安高層會議，可望拍板義務役期延長。民進黨立委劉世芳、林靜儀、鍾佳濱等人明天將召開記者會公開力挺恢復兵役至一年，但要求國防部提出相關配套、改革訓練內容，以達到真正強化國防。
立委劉世芳、鍾佳濱、林靜儀明天上午將召開「挺台灣、挺國防，役期恢復一年、改革訓練內容」記者會，會中，邀請國防安全研究院所長蘇紫雲出席。
劉世芳國會辦公室表示，因應國際情勢變化與面對境外敵對勢力的威脅，國內出現對於國軍義務役役期的檢討，根據最新民調結果顯示，恢復兵役至一年以上，支持度高達73.2%，
劉世芳也認為，義務役應恢復一年役期，且更重要是訓練的項目、配套是什麼？因此，她要求國防部提出相關配套、改革訓練內容，才能真正達到強化國防。
義務役延長為一年一案，總統府21日表示，總統蔡英文將於下週召開國安高層會議，就相關方案及配套討論定案後向各界報告。預計下週國安高層會議定案後，將由總統親自對外宣布。（編輯：蘇龍麒）1111222
（中央社製圖）
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