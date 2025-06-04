藍委：最大威權象徵是總統府 建議賴總統搬離

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（中央社記者陳俊華台北4日電）國民黨立委許宇甄質疑，中正路、經國路改名影響民生層面大，最大的威權象徵就是總統府，應建議總統賴清德「搬離總統府」。內政部長劉世芳今天說，有關道路改名，內政部是依法推動，若不處理也是一種怠惰，轉型正義是人權問題，也是一種價值選擇。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳、國土署長吳欣修等人列席，審查建築法、平均地權條例部分條文修正草案。

內政部擬推中正路改名，引發地方反彈，多名國民黨立委質詢時都關注此議題。國民黨立委許宇甄質詢時表示，中正路、經國路、介壽路若要改名，牽涉到門牌、身分證、戶口名簿、房屋權狀、營業登記等。

劉世芳答詢時說，全國跟中正街路巷有關的有311條、介壽路29條、經國街路巷9條，總共349條。中央與地方政府要處理時，要有社會溝通的時間，「我們是依法推動，不是內政部無來由就推動」。

劉世芳表示，所謂一案補助新台幣10萬元，是目前民政司能處理的部分，例如某個蔣中正銅像要移到桃園大溪園區，移除所需經費。改路名部分，公務預算無法支出，但促轉條例提到，處理過程若需動用基金預算，內政部會協助地方政府執行。

許宇甄說，目前4都約會影響38個行政區、41萬人，初估成本要9000多萬元、將近1億元，這還不包括民間的成本，才會引起反彈。「最大的威權象徵就是總統府，也就是以前的日本總督府，妳應該建議賴清德總統搬離總統府」，要做就做大一點，不要柿子挑軟的吃，只欺負民眾。

劉世芳表示，有縣市長表達不同意的看法，批評「這是在五四三」，內政部是依立法院2017年通過的促轉條例處理，如果不處理也是一種怠惰。轉型正義本來就是24小時要處理的人權問題，也是一種價值選擇，「絕對不是說今天做、明天就不做」。

國民黨立委張智倫說，中正路改名對民生沒幫助，過去台北市軍功路改為和平東路4段，歷經17年且7成在地民眾支持才完成，中央沒明確公告哪些是要改名的清單，導致地方不知道如何評估。

劉世芳說，那就請立法院修正促轉條例，因為根據促轉條例規定，出現於公共建築或場所的紀念、緬懷威權統治者的象徵應予移除、改名，各級政府機關應配合辦理，這是2017年立法院通過的。現在局限在以蔣中正、蔣經國命名的街路是屬於威權象徵，應予改名。

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劉世芳表示，內政部委託文史團體研究，分為4種不同程度，若只是雕像就能很快移除；最難的是路名部分，內政部是地方制度主管機關，但執行機關包括地方政府，配合改名是法定義務，就要編列預算，預算可多可少，視狀況而定，例如台中的台灣大道、台南的湯德章大道都是類似道理。

劉世芳說，推動過程溝通非常重要，包括中央、地方政府與在地民眾、文史團體，要顧慮轉型正義與程序正義，內政部不可能超過法律授權。推動改名過程中，很多人有不同看法，都可列入討論，不要造成社會對立，若溝通有共識就來推動。（編輯：謝佳珍）1140604