加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
歐美譴責中國網攻捷克 學者揭「公開點名」策略用意
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德1/300
首頁 / 政治

藍委：最大威權象徵是總統府 建議賴總統搬離

2025/6/4 14:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北4日電）國民黨立委許宇甄質疑，中正路、經國路改名影響民生層面大，最大的威權象徵就是總統府，應建議總統賴清德「搬離總統府」。內政部長劉世芳今天說，有關道路改名，內政部是依法推動，若不處理也是一種怠惰，轉型正義是人權問題，也是一種價值選擇。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳、國土署長吳欣修等人列席，審查建築法、平均地權條例部分條文修正草案。

內政部擬推中正路改名，引發地方反彈，多名國民黨立委質詢時都關注此議題。國民黨立委許宇甄質詢時表示，中正路、經國路、介壽路若要改名，牽涉到門牌、身分證、戶口名簿、房屋權狀、營業登記等。

劉世芳答詢時說，全國跟中正街路巷有關的有311條、介壽路29條、經國街路巷9條，總共349條。中央與地方政府要處理時，要有社會溝通的時間，「我們是依法推動，不是內政部無來由就推動」。

劉世芳表示，所謂一案補助新台幣10萬元，是目前民政司能處理的部分，例如某個蔣中正銅像要移到桃園大溪園區，移除所需經費。改路名部分，公務預算無法支出，但促轉條例提到，處理過程若需動用基金預算，內政部會協助地方政府執行。

許宇甄說，目前4都約會影響38個行政區、41萬人，初估成本要9000多萬元、將近1億元，這還不包括民間的成本，才會引起反彈。「最大的威權象徵就是總統府，也就是以前的日本總督府，妳應該建議賴清德總統搬離總統府」，要做就做大一點，不要柿子挑軟的吃，只欺負民眾。

劉世芳表示，有縣市長表達不同意的看法，批評「這是在五四三」，內政部是依立法院2017年通過的促轉條例處理，如果不處理也是一種怠惰。轉型正義本來就是24小時要處理的人權問題，也是一種價值選擇，「絕對不是說今天做、明天就不做」。

國民黨立委張智倫說，中正路改名對民生沒幫助，過去台北市軍功路改為和平東路4段，歷經17年且7成在地民眾支持才完成，中央沒明確公告哪些是要改名的清單，導致地方不知道如何評估。

劉世芳說，那就請立法院修正促轉條例，因為根據促轉條例規定，出現於公共建築或場所的紀念、緬懷威權統治者的象徵應予移除、改名，各級政府機關應配合辦理，這是2017年立法院通過的。現在局限在以蔣中正、蔣經國命名的街路是屬於威權象徵，應予改名。

google news透過 Google News追蹤中央社

劉世芳表示，內政部委託文史團體研究，分為4種不同程度，若只是雕像就能很快移除；最難的是路名部分，內政部是地方制度主管機關，但執行機關包括地方政府，配合改名是法定義務，就要編列預算，預算可多可少，視狀況而定，例如台中的台灣大道、台南的湯德章大道都是類似道理。

劉世芳說，推動過程溝通非常重要，包括中央、地方政府與在地民眾、文史團體，要顧慮轉型正義與程序正義，內政部不可能超過法律授權。推動改名過程中，很多人有不同看法，都可列入討論，不要造成社會對立，若溝通有共識就來推動。（編輯：謝佳珍）1140604

劉世芳
屏東中正路改名 周春米：釐清民意、省思歷史中正路改名 吳思瑤：改路名是地方權責中央未強推
許宇甄
政院提636億追加預算 藍委籲先補足地方補助款再討論公投廢選罷法修法聽證 釐清立法理由是否完備
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
六四36週年 賴總統：堅定維護現狀守護民主自由
14
更多編輯台推薦新聞：