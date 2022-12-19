馮世寬：4個月軍事訓練役期太短 延長合情合理

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（中央社記者游凱翔台北19日電）退輔會主委馮世寬今天表示，現行4個月軍事訓練役期太短，延長役期合情合理，外界應該尊重，而非批評國防部的研究結果；他也說，雖然用到刺槍術機會少，但這是軍人武術，應該保留。

立法院外交及國防委員會上午審查民國112年度退輔會相關預算案，主委馮世寬、副主委李文忠等人列席。

馮世寬針對義務役期延長議題表示，現行4個月軍事訓練役期實在太短，國防部依據國際情勢、戰況等因素研究役期是否延長，大家應該尊重國防部研究結果而不是批評，延長義務役期合情合理，任何因素都不會影響國防部決心。

針對訓練內容，馮世寬表示，雖然戰場上遭遇面對面刺槍的機會可能很少，但刺槍是軍人武術之一，他認為應該保留。刺槍術是否保留的問題，就如同詢問現在已有飛彈，為什麼要進行手榴彈訓練的問題是一樣的。

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役期延長迄今未公布，媒體詢問是否可能有政治考量。馮世寬說，他不答覆牽涉政治的議題。

民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農主張遷移松山機場，馮世寬表示，此議題牽涉政治，吳怡農並非第一個提出；松機是空軍戰時備降場，有多少次天氣不好、油量不夠均轉降松機，怎麼可以把空軍作戰、備用的基地取消。馮世寬說，他是對事，不是對人。（編輯：謝佳珍）1111219