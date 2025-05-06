國防部新增副發言人 孫立方兼任發言人

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（中央社記者吳書緯台北6日電）國防部軍事新聞處長孫立方日前升任國防部政務辦公室主任，並晉升中將。國防部今天證實，孫立方仍兼任國防部發言人，軍事新聞處處長為副發言人，目前國防部副發言人為軍事新聞處代處長喬福駿上校。

孫立方升任國防部政務辦公室主任，軍事新聞處處長一職由副處長喬福駿暫代，今天是相關人事異動後，國防部首度召開例行記者會，由喬福駿主持，國防部所公布的主持人頭銜為「國防部副發言人」，而孫立方以政務辦公室主任的職銜參與記者會。

媒體關切，國防部目前的發言體系變動情況。

喬福駿表示，國軍各級發言人的設置已經運作多年，面對當前變化迅速的資訊環境，依據漢光演習的驗證結果，調整優化各級發言人的制度，達到平時、戰時國軍發言系統不中斷，並且有備援機制，目前國防部本部是由部長指定適當人員擔任發言人，軍事新聞處長擔任副發言人

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喬福駿說，戰時各作戰區除了由政戰主任擔任發言人外，作戰區指揮官也可以視任務需要，指定適當人員兼任副發言人，這個調整會持續檢視運作效果，視需要再做修正。

孫立方表示，目前依照整體運作機制，他還是兼任國防部發言人，主要的新聞細部幕僚作業，還是由軍事新聞處主導，而他擔任部辦室主任後，工作會和新聞發言工作內容不一樣，基本上國軍所有的工作、制度都很完整，會在先前歷任發言人累積的成果下，不斷做好相關工作。（編輯：翟思嘉）1140506