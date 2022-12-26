兵役延長案查照改審查？柯建銘：尊重各黨團

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（中央社記者王揚宇、王承中、郭建伸台北26日電）義務役期擬延長至一年，若行政院核定後，將送立法院查照（備查）。外傳民進黨團擬將查照改為審查，民進黨團總召柯建銘今天受訪澄清，重大案子會被改審查，但如果沒有人提、不改審查，那最好。

柯建銘也說，如果要改審查，一切按立法院議事程序與議事規則，以及尊重各黨團的作為。

外傳總統蔡英文27日將主持國安高層會議討論義務役期延長相關方案與配套。媒體報導，柯建銘表示，兵役延長案經國防部呈行政院同意後，發布前仍須經立法院查照，民進黨團擬將「查照案」改為「審查案」。

柯建銘今天接受媒體聯訪時澄清，他的意思是重大案子一定會被改審查，但如果沒有人提、不改審查，那最好，就按照程序。

柯建銘說，查照案改審查案，是立法院一般的行為、每天都有。如果沒有改審查，查照案就通過；如果改審查，按照立法院議事規則，有3個月的審查期，案子會到委員會審查；如果沒有審，也可以報院會再延長3個月，而查照改審查只有一個結果，就是Yes或No。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，行政院、各部會等行政機關發布的行政命令是發布就生效，過去立法院對於行政命令絕大多數都是「備查」，未改「審查」。例如開放福島地區食品、「開放萊豬」等，是因在野黨表達不同意見，才將行政命令改為審查。

曾銘宗指出，若民進黨政府發布行政命令，卻被民進黨團改為審查，等於執政黨的立法院黨團否定執政黨行政機關提出行政命令的效力，形同黨團打臉行政院與部會，行政院長及該部會首長是否該下台。

曾銘宗認為，民進黨團想要將兵役延長的行政命令從備查改審查，是想藉由立法院審查，把其他在野黨團一起拉來為兵役延長背書的政治動作，卻忽略後續政治效應。

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台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠受訪表示，民進黨把「抗中保台」喊得震天價響，但兵役延長案從查照案改審查案，根本是要朝野各黨共同承擔，看得出來執政黨甩鍋不負責，只要權力不要責任，質疑此舉是為了參與台北市第3選區立委補選的吳怡農。

依據兵役法第34條第4項條文規定，徵兵檢查合格男子依前項（第34條第3項）規定停止徵集服常備兵現役的時間及年次，由國防部會同內政部檢討兵額及兵源狀況，於一年前陳報行政院核定並送立法院查照後公告之；回復徵集時，亦同。（編輯：謝佳珍）1111226