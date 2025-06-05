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遭指打電話騷擾柯建銘 羅智強調通聯紀錄批造謠

2025/6/5 15:15（6/5 16:41 更新）
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國民黨立委羅智強（右2）遭罷團指於黨團協商時打電話騷擾民進黨立法院黨團總召柯建銘，羅智強5日上午與黨籍立委徐巧芯（前左）、王鴻薇（右）出示通聯紀錄澄清。中央社記者吳家昇攝 114年6月5日
國民黨立委羅智強（右2）遭罷團指於黨團協商時打電話騷擾民進黨立法院黨團總召柯建銘，羅智強5日上午與黨籍立委徐巧芯（前左）、王鴻薇（右）出示通聯紀錄澄清。中央社記者吳家昇攝 114年6月5日
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（中央社記者王承中台北5日電）國民黨立委羅智強遭指日前在朝野協商時，以「無聲電話」騷擾民進黨團總召柯建銘，他今天調出手機通聯紀錄指出，5月8日、15日兩天朝野協商，他的手機都沒有撥號紀錄，請民進黨繼續造謠，造謠一個、就告一個。

羅智強遭罷團指在黨團協商時打電話騷擾柯建銘，羅智強日前宣布對罷團提告，求償新台幣100萬元，昨天更表示已委託律師加告柯建銘，同樣求償100萬元。柯建銘則表示，羅智強用別人的手機打給他，男子漢敢做敢當，不要愈扯愈遠，誣告是有刑責的。

羅智強今天在國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、國民黨立委徐巧芯陪同下，前往立法院內的中華電信服務處，調出自己的手機門號通聯紀錄。

羅智強秀出通聯紀錄表示，目前民進黨、政論節目都說5月15日他有打給柯建銘，但根據通聯紀錄，這一天他根本沒有用手機撥號，前一個手機撥號紀錄是5月13日，後一個是5月16日。

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羅智強指出，結果這兩天政論節目，又說不只有講5月15日，5月8日他也有打電話給柯建銘，但根據通聯紀錄，當天他也沒有用手機撥號出去，前一個撥號紀錄是5月5日，後一個是5月11日。通聯紀錄顯示，他真的很少用手機撥號出去，都是用LINE通訊為主。

羅智強強調，今天調出自己的通聯紀錄，呼籲柯建銘按照真男人標準，趕快出來申請通聯紀錄，也請民進黨不要退縮，繼續堅稱他有用手機打電話給柯建銘，請民進黨繼續造謠，「造謠一個，告一個」。（編輯：張若瑤）1140605

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