總統27日國安高層會議討論義務役是否延長 下午開記者會

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（中央社記者葉素萍台北26日電）總統府發言人張惇涵今天表示，總統蔡英文明天將召開國安高層會議，討論「強化全民國防兵力結構調整方案」，接著邀執政黨立法院黨團及立委溝通討論，下午召開記者會向各界報告並接受媒體提問。

義務役役期是否延長至一年，備受關注。張惇涵今天向媒體表示，蔡總統預計明天上午10時於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論；明天中午12時，則將邀請執政黨立法院黨團及立委在台北賓館溝通討論。

他說，蔡總統明天下午3時30分將於總統府召開記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。

張惇涵表示，相關方案經國安會及國防部歷時2年多的作業，將全民國防體系進行通盤檢視與調整，並研擬強化方案與配套措施。除了將於明天向社會各界報告外，總統府也期盼朝野政黨、民間團體、專家學者及社會各界，能夠進行更多良性討論與溝通，相信大家共同的目標是讓方案能夠更好。

張惇涵說，為因應國際政經局勢變遷，蔡總統近期也將就台灣整體的經濟情勢與因應策略，另行召開國安高層會議，盤整行政院與各部會共同準備的方案。確切的時間若有確定，將另行說明。（編輯：謝佳珍）1111226