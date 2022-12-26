義務役期延長年底公告 113年元旦滿18歲當1年兵

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（中央社記者游凱翔台北26日電）義務役延長方案明天將公布，若今年底前完成公告，施行日為民國113年1月1日，即從113年1月1日起，年滿18歲役男役期將從4個月延長為1年，但確切細節仍以公布版本為主。

總統府發言人張惇涵今天表示，總統蔡英文明天將召開國安高層會議，討論「強化全民國防兵力結構調整方案」，接續邀集執政黨立法院黨團及立委溝通討論，下午召開記者會向各界報告並接受媒體提問。

國防部長邱國正日前曾指出，依規定義務役期延長要公告1年後實施，若今年底前完成公告，公告滿1年後可在113年實施，若是明年（112年）公告，得再經過1年，也就是114年才實施。

黨政人士指出，根據兵役法規定，若不修法最多只能延長役期1年，因此，明天國安高層會議拍板後，預計29日送行政院會核定後，再送立法院備查，預計1年後實施，即從113年1月1日起，年滿18歲役男役期將從4個月延長為1年，但確切細節仍以公布版本為主。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說明，若備查案改審查案，是立法院一般的行為、每天都有。如果沒有改審查，備查案就通過；如果改審查，按照立法院議事規則，有3個月的審查期，案子會到委員會審查；如果沒有審，也可以報院會再延長3個月，而備查改審查只有一個結果，就是同意或不同意。（編輯：蘇龍麒）1111226