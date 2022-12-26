總統27日拍板兵役延長方案 府院黨上火線向全民報告

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針對義務役延長案，總統蔡英文27日上午將親自主持國安高層會議討論，做最後定案。圖為特戰人員宜蘭行軍。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇、溫貴香台北26日電）針對義務役延長案，總統蔡英文27日上午將親自主持國安高層會議討論，做最後定案，中午也將與執政黨全體立委開會，並率相關部會首長向黨籍立委說明及溝通後，召開記者會向全民報告。

黨政人士表示，蔡總統曾表示，面對對岸的軍事擴張和挑釁，必須持續強化自我防衛戰力等。蔡總統也曾說，將推動後備改革，包括建立常後制度、後備動員合一及跨部會制度。而在常後一體的原則下，該人士表示，將推動常備後備化，唯有備戰才能止戰。

黨政人士晚間表示，蔡總統27日上午親自主持國安高層會議，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、內政部代理部長花敬群等行政首長與會。中午12時將在台北賓館邀請民進黨立法院黨團幹部與執政黨全體立委開會，總統親率相關部會首長向黨籍立委說明。

黨政人士表示，進行黨內溝通後，預計下午3時30分在總統府比照美豬開放模式，由總統、副總統、蘇貞昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人召開記者會向全民報告，並開放記者提問。

知情人士表示，國防部研議兵役延長一案已經很久了，九合一選後，府院密集召開跨部會討論，包括總統也召開軍事會談密集研商相關配套方案，府院高層上週就開會拍板，為求慎重起見與周延，總統明天親自召開國安高層會議做最後定案。

據了解，根據兵役法規定，若不修法最多只能延長役期1年，因此，明天國安高層會議拍板後，預計29日送行政院會核定後，送立法院備查。預計1年後實施，也就是從2024年1月，年滿18歲的役男役期將從4個月延長為1年。

黨政人士透露，義務役役男每月薪資約新台幣6500元，延長役期後，薪資可望加倍調整，擬超過1萬5000元，志願役的待遇也將連動調升，但待遇最終調整方案仍未最後定案，須等明天國安高層會議才會揭曉。（編輯：林興盟）1111226