國防部：兵役制度調整未定案 初步規劃無補役期問題

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）國防部今天表示，兵役制度調整目前還在籌備階段，由於涉及各部會的工作，影響非常廣泛且複雜；4個月役期調整還沒完全正式定案，定案後已服過軍事訓練役者，依初步規劃，沒有補役期的問題。

國防部今天召開記者會，針對有軍事訓練役役男拿到的是「結訓令」而非「退伍令」，憂心兵役延長後須補役期；對此，國防部發言人孫立方說，兵役制度調整目前還在籌備階段，由於涉及各部會的工作，影響非常廣泛且複雜，在整個籌備過程中，包括計畫內容、各方面的準備，國防部都是以慎密態度，與行政院相關部會共同研討跟配合。

孫立方表示，4個月役期調整還沒完全正式定案，定案後已服過軍事訓練役的人，依照目前初步規劃，是沒有補役期的問題，因為是按照年次來區分。

孫立方說，在敵情威脅的升高、區域環境態勢的變化，這4個月役期的時間，已沒辦法讓一個士兵在經過訓練後，能夠符合作戰需求，所以後續調整役期，也是配合當時敵情威脅、區域環境變化來做調整。一年會有一個週期性，當士兵由民轉兵，可以受比較完整的週期訓練，這是依據經驗，總結以後得出的規劃購想。（編輯：蘇志宗） 1111013