馬斯克特別行政區說 邱國正：國軍不再買特斯拉

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（中央社記者游凱翔台北12日電）特斯拉執行長馬斯克提到，台海緊張局勢解方是讓台灣成「特別行政區」，由於國軍曾購買特斯拉，國防部長邱國正今天說，當初是配合行政院環保政策購買，但如果造成顧慮就會限制，目前絕不會再購買。

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日接受英國金融時報訪問表示，台海緊張局勢的解決方法是讓台灣成為中國人民的「特別行政區」。

國防部長邱國正、國家安全局長陳明通，上午各自以「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」、「台海最新情勢分析」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

民進黨立委何志偉指出，自從馬斯克說出這些言論後，他對於特斯拉失去信任，由於國軍曾配合行政院政策採購特斯拉，加上特斯拉車身擁有8個鏡頭，憂營區內部、車上人員談話等資料遭竊取。

國防部後勤次長室次長許金騰答詢，國軍目前共有7輛特斯拉作為一般公務使用，目前使用狀況正常，但因車身及車內鏡頭會將影像圖資回傳美國總部，因此軍方不管在營區內、營區外已禁止並關閉相關功能。

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由於軍方禁止並關閉特斯拉攝影機功能，亦代表駕駛輔助系統無法作用，何志偉因此認為，既然如此那就沒有購買特斯拉必要。許金騰回應，當初是為了配合行政院環保政策，採購7輛特斯拉、12輛國產納智捷，目前並沒有規劃持續添購特斯拉。

邱國正也回應，國家行政團隊擬定政策後國防部當然要參與，但如果造成不便與顧慮就會加以限制，目前絕對不會再購買，未來如何則配合政策進行。（編輯：黃國倫）1111012