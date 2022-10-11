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馬斯克提特別行政區 蘇貞昌：太不了解台灣

2022/10/11 11:03（10/11 11:48 更新）
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立法院會11日上午繼續進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌（中）率相關部會首長列席備詢。圖左為主計長朱澤民、右為陸委會主委邱太三。中央社記者趙世勳攝 111年10月11日
立法院會11日上午繼續進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌（中）率相關部會首長列席備詢。圖左為主計長朱澤民、右為陸委會主委邱太三。中央社記者趙世勳攝 111年10月11日
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（中央社記者王承中台北11日電）全球首富馬斯克建議將台灣設為特別行政區，行政院長蘇貞昌今天表示，馬斯克實在太不了解台灣及兩岸關係，且馬斯克的講話遠不如美國總統、日本、英國首相，大家應更重視這些自由民主國家的領導人。

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受英國金融時報訪問表示，台海緊張局勢的解決方法是讓台灣成為中國人民的「特別行政區」。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。對於馬斯克的說法，蘇貞昌在接受國民黨立委謝衣鳯質詢時表示，馬斯克是生意人，馬斯克對台灣恐怕不太了解。

對於有民進黨立委提議抵制特斯拉，蘇貞昌指出，一個生意人今天講那樣，明天講那樣，而生意人也有跟馬斯克不一樣的，例如台積電有這樣的水準和立場，各方面讓世界看得見和肯定，有其道理。

蘇貞昌表示，馬斯克當然是很成功的企業家，馬斯克的立場、講話或風格，各界評論很多，他不宜以台灣最高行政首長去批評馬斯克。總之馬斯克的講話只代表自己的見解，但馬斯克實在太不了解台灣及兩岸關係。

蘇貞昌說，馬斯克的講話遠不如美國總統、日本、英國首相，大家應該更重視這些自由民主國家的領導人。（編輯：翟思嘉）1111011

圖為特斯拉執行長馬斯克。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）
圖為特斯拉執行長馬斯克。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）
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