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蘇貞昌：中國沒辦法瞭解台灣凝聚力 害怕民主的力量

2022/10/11 10:47
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（中央社記者郭建伸台北11日電）行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢表示，中國沒辦法瞭解台灣2300萬人凝聚力及自由民主的力量，一路來就是槍桿子出政權、共產主義一黨獨大，很害怕民主的力量；其實只要對等、和平，就可尋求最有利於兩岸的方法。

蔡總統昨天在國慶談會對北京當局喊話，表示願尋找雙方可接受的維持台海和平穩定方法；但國台辦回應，蔡總統講話是繼續堅持兩國論立場，稱只有回到「九二共識」的基礎上，兩岸才能對話溝通。

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委賴瑞隆質詢時問，政府如何看待中國回應。

蘇貞昌表示，中國講話常變來變去，對全球首富馬斯克的態度隔天就不同，中國沒辦法瞭解台灣社會的2300萬人凝聚力，也不瞭解自由民主的力量，一路來就是槍桿子出政權、共產主義一黨獨大，很害怕民主的力量，所以才會對香港那樣，縱算承諾都會改變。

蘇貞昌表示，蔡總統一直堅定展現2300萬人民意志跟國家立場，前提就是對等互相尊重，願意共同尋求和平，解決兩岸及台灣海峽問題；但中國始終表示不放棄武力，認為台灣是其所有，這既無根據也不符事實。

蘇貞昌表示，2300萬人只要繼續堅定團結，在蔡總統領導下，維護台灣主權，就可看到全世界愈來愈多國家認識並重視台灣。

蘇貞昌表示，中國的一國兩制對香港違反承諾，台灣人民不但不能接受一國兩制，也不能相信中國的承諾。

賴瑞隆表示，中共在20大之後真的要重新思考，如何善意回應蔡總統。蘇貞昌表示，其實只要對等、和平，就可尋求最有利於兩岸的方法，也有利區域及世界和平。（編輯：翟思嘉）1111010

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