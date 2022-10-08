蘇貞昌政績說明會前進台南 拉抬黃偉哲氣勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長蘇貞昌（左）8日到台南舉辦政績說明會，為尋求連任的台南市長黃偉哲（左2）站台，現場與黃偉哲、民進黨立委郭國文（右）等人攜手造勢。中央社記者張榮祥台南攝 111年10月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南8日電）行政院長蘇貞昌「政績說明會」今天前進台南市，攜手高雄市長陳其邁等人，助選尋求連任的台南市長黃偉哲，拉抬民進黨在台南執政的氣勢。

蘇貞昌、陳其邁等人今天在台南市白河區「政績說明會」攜手拉抬黃偉哲聲勢；蘇貞昌盛讚黃偉哲雖不像其他人的媒體曝光度高，卻知道眉角（台語），安靜地做事；中央有誠意做事，解決問題，市長自然也不能懶惰。

蘇貞昌細數行政院長任內的台南政績，包括交通四縱四橫路網、台南會展中心、南科三期擴建、沙崙綠能科學城、醫療創新園區、白河水庫清淤，農水路建設，三爺溪整治、學校班班有冷氣等。

蘇貞昌表示，總統蔡英文執政期間，從小顧到老，編列相關預算比前總統馬英九時代高出許多，全國必須團結顧好台灣安全，年底這場選舉非常重要，全球都在看，要讓大家知道台灣人支持蔡總統。

陳其邁則詳述他和台南的淵源，他說，高雄和台南相鄰，台南好，高雄就好，如今台積電等大廠加碼投資南科，一路從台南到高雄，半導體完整供應鏈也在台南高雄，兄弟密切合作，打造科技走廊。

陳其邁呼籲中央和地方由民進黨執政合作，年底選舉這一票就是顧台灣主權，全球不能沒有台積電，也就是不能沒有台灣及台南高雄，否則科技業停擺。（編輯：郭諭儒）1111008