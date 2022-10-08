南投縣長參選人蔡培慧競總成立 蘇貞昌籲民眾支持

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民進黨南投縣長參選人蔡培慧（前左4）8日上午舉辦競選總部成立大會，行政院長蘇貞昌（前右5）出席站台，呼籲民眾將票投給蔡培慧，支持實實在在做事的人。（蔡培慧競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年10月8日

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（中央社記者吳哲豪南投8日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧舉辦競選總部成立大會，行政院長蘇貞昌指出，中央在南投的前瞻建設投入近400億，蔡培慧了解地方需求，呼籲民眾用選票支持實在的人。

民主進步黨南投縣長參選人蔡培慧今天上午在南投縣南投市，舉辦競選總部成立大會，出席貴賓包括蘇貞昌以及民進黨不分區立法委員羅美玲等人。

蘇貞昌致詞說，南投是個好山好水的地方，蔡總統2次總統大選在南投都拿到過半選票，獲得鄉親支持，總統對南投建設也不手軟，中央在南投的前瞻建設投入近新台幣400億元。

蘇貞昌指出，中央推出前瞻基礎建設，卻在立法院被中國國民黨的立委阻擋，其中包括南投選出的立委；他也曾多次來到南投要幫忙建設，但縣長1次都不曾出現，其他國民黨縣市長為爭取建設都很積極，只有南投縣長不曾出現過。

蘇貞昌說，民進黨推出的南投縣長參選人蔡培慧在九二一地震時就回到家鄉幫忙，協助災後重建及產業創新，後來擔任行政院中部辦公室執行長，也走遍南投縣大小鄉鎮了解地方需求，爭取建設；他呼籲鄉親，現在縣長要換人，呼籲大家給蔡培慧1個機會，讓中央與地方合作，大家齊心建設南投。

蔡培慧說，台灣發展都以都市為規劃對象，沒人想到鄉村優點在哪裡；你我都一樣，心都放在自己的家鄉，心都在南投；當初蔡總統曾要她留在台北，但她跟總統解釋想回到家鄉好好打拚，她知道選舉是要傾聽民眾心聲，發展南投建設，照顧長輩和小孩，在家鄉過著快樂的日子。（編輯：黃世雅）1111008