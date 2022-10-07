確診不能投票遭質疑 蘇貞昌：為了公共利益

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（中央社記者范正祥台北7日電）九合一選舉將於11月26日舉行投票，時代力量立委王婉諭今天在立法院質詢關切確診者為何投票不行，投票權被沒收。對此，行政院長蘇貞昌表示，確診者不能出門是為了公共利益，不是沒收投票。

蘇貞昌及相關部會首長今天赴立法院，就「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製，接受立委質詢。

王婉諭質詢時提及確診者投票問題。她指出，在幾個星期之前，中央流行疫情指揮中心於記者會中表示，根據中央選舉委員會提交的指引，年底投票時不論確診者、居家隔離者都不能投票，指揮中心指揮官王必勝上週也再次有同樣的說法。

關於確診者投票問題，王婉諭呼籲，能否在合理範圍內，尋求兩者的平衡。不論法律或行政命令，都不能違背憲法的規範，投票是憲法賦予人民的基本權利，疫情指揮中心和中選會以防疫為由，不僅於法無據，傳染病防治法無權逾越憲法的規範。

另外，王婉諭舉例，先前的會考能針對確診者做出調整措施，為什麼投票不行。

蘇貞昌指出，投票跟考試不一樣，考試是大家坐在一起，都同一張考卷，但投票是不同的票、不同的選舉人，行使權人都不一樣。

蘇貞昌表示，所以現在是這樣，只要能出門，就能投票，不能出門是傳染病防治法的規定，該規定是憲法第23條說的公共利益避免緊急危難對於人民的權利可以限制，立法院通過的傳染病防治法根據憲法第23條，為了公共利益，傳染病防治就是為了公共利益，不是「沒收」。（編輯：蘇志宗）1111007