與立委交鋒鏡電視案爭議 蘇貞昌：不會指揮辦案

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（中央社記者王揚宇台北7日電）時代力量立委陳椒華今天質詢時，就鏡電視案與行政院長蘇貞昌數度交鋒，並邀蘇貞昌將錄音檔送鑑定；蘇貞昌說，案子已進入檢調機關偵辦、依法辦理，他不會介入、干預及指揮辦案。

鏡電視於1月19日通過國家通訊傳播委員會（NCC）審查，獲得申設許可。然而，陳椒華9月27日在施政總質詢時，播放據稱是鏡電視內部會議對話的錄音，質疑府院以政治力介入申設案。鏡電視前董事長裴偉事後表示，音檔中的內容有些講過頭，他只是想安撫股東。

蘇貞昌等人及相關部會首長今天赴立法院，就中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案編製，接受立委質詢。

陳椒華質詢時詢問鏡電視爭議案，並邀蘇貞昌一起把錄音檔送刑事警察局鑑定。蘇貞昌說，如果認為有任何違法事證，國家有相關的主政機關，會依法辦理。現在有檢調機關在查，如是有詐欺或股東之間私權糾紛等，已進入訴訟程序，都依法辦理。

陳椒華又說，裴偉打著蘇貞昌和總統蔡英文的名號，招搖撞騙鏡電視的股東，蘇貞昌有權利也有必要可以去告發。

蘇貞昌說，現在檢調機關在偵辦，他都支持偵辦，依法辦理，但自己不會介入、干預，也不會指揮辦案。對於外界質疑府院高層介入NCC審查鏡電視執照申請，蘇貞昌強調，府沒有介入，他也沒有介入。

陳椒華說，雖然蘇貞昌否認，但外界對這件事不可能空穴來風。蘇貞昌表示，如果立委提不出證據，然後隨便說不可能空穴來風，「以你的學養不能這樣的水準」。

蘇貞昌說，立委如果有證據就直接提出來指教，但沒有證據，然後空話一句，如果他現在隨便講立委怎樣，然後再說這不可能空穴來風，「你會接受嗎」。（編輯：翟思嘉）1111007