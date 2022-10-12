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鏡電視申設疑有政治施壓 陳耀祥：已進入司法程序

2022/10/12 12:44
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（中央社記者葉冠吟台北12日電）鏡電視內部會議錄音檔曝光，外界質疑民進黨前秘書長洪耀福涉及施壓鏡電視申設案，NCC主委陳耀祥今天受訪表示，相關案件已進入司法程序不便回答，此案「沒有施壓與關說」。

立法院教育及文化委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「中華電視公司入主有線電視52台頻道經營績效」進行專題報告，並備質詢。

會間休息時，陳耀祥被問及華視「三立化」一事，陳耀祥表示NCC主管的只有董監事變更審理，其它人員進用只要符合營運計畫即可，尊重每家電視台對於自己人員的進用方式。陳耀祥說，根據華視昨天提供的新聞稿，三立人員的進用比例也沒有外界想的那麼高。

另有媒體質疑，華視節目「三國演議」倡議「兩國論」等內容是否妥切？陳耀祥回應，對於各個新聞媒體，包括公廣媒體，基本上對於他們的新聞自主、規劃和安排，NCC都予以尊重，各家電視台的政論節目如何編排、邀請來賓，只要符合廣電媒體法規範的事實查證、公平原則，還有保持平衡義務即可。

針對資深媒體人周玉蔻的檢舉投訴案件是否會加快審理，陳耀祥表示，據NCC昨天統計，已累積收到143件投訴，NCC會依法定程序處理、分類；至於投訴案是否要進入廣播電視節目廣告諮詢會議審理，陳耀祥說，因涉及公民團體和外部團體參與，需再配合他們的時間。

關於鏡電視申設案，日前有監察委員質疑過程有不當介入，要求NCC提供相關資料，但NCC至今仍未正式立案調查，引發外界認為NCC「卡案不查」。陳耀祥對此表示，不管是立法院、檢察院或檢調要求資料，他們都依法提供，沒有卡案一事。

至於民進黨前秘書長洪耀福是否有涉及關說、施壓鏡電視申設案，陳耀祥回應，一切已進入司法程序，依法不便回答。陳耀祥強調，自己也有在立法院回答過，鏡電視申設案並沒有施壓和關說一事。（編輯：屈享平）1111012

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