更多編輯台推薦新聞：
一週大事／俄軍濫炸烏克蘭、中共20大前北京現反習標語...
生活

一週大事／俄軍濫炸烏克蘭、中共20大前北京現反習標語...

國家太空中心明年元旦改制 首季有望發射獵風者衛星
科技

國家太空中心明年元旦改制 首季有望發射獵風者衛星

陳柏任舉重亞錦賽3破全國 奪2銀1銅
運動

陳柏任舉重亞錦賽3破全國 奪2銀1銅

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風尼莎又大一圈 台北宜蘭山區總雨量預測破千
首頁 / 產經
鏡電視風波
新聞專題
鏡電視風波2/33
首頁 / 產經

傳鏡電視3董1監請辭 NCC：必要時請股東到會陳述

2022/10/16 14:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北16日電）鏡電視爭議頻傳，上週又傳出3董1監集體請辭，國家通訊傳播委員會（NCC）今天對此表示，尚未收到鏡電視書面變更文件，但會請鏡電視依法定程序處理，NCC也將秉公辦理，視情況請公司所有股東到會陳述意見。

鏡電視共有5董1監，如今傳出3董1監請辭，董事會只剩下董事長鄭優及勞工董事廖芳潔，且兩人並未持有股份。媒體報導，有股東主張NCC應對鏡電視撤照。

至於報載鏡電視3董1監請辭後，董事會只剩下無持股的董事，NCC今天下午也發布新聞稿說明，根據NCC對鏡電視的附款，單一股東持股不得逾資本總額15%，且除了交付信託外，其持股超過資本總額5%者，不得擔任董監事。

至於3董1監請辭，NCC表示，目前尚未收到相關變更書面文件，鏡電視董監事如果有任何異動，應依公司法相關程序完備後，向NCC送件申請營運計畫變更；NCC將視情況，請公司所有股東到會陳述意見。

NCC補充，NCC尊重股東會及董事會依法運作，也將本於職權監理鏡電視，並持續追蹤公司是否依申設許可的附款營運；另外，也會請當事人補正說明暨進行相關行政調查，並持續注意對當事人有利不利事項。

至於鏡電視內部紛擾頻傳，後續如果相關爭議進入訴訟階段，NCC也尊重犯罪偵察程序及司法審查結果，依法定職權配合處理。

NCC特別向鏡電視公司經營團隊呼籲，如果對公司經營或人事決定有任何意見，建議應以法定程序處理，而非將內部問題外部化。

而部分媒體影射NCC有洩密疑慮，NCC表示，如果有實質證據證明公務員洩密，請相關檢舉人具體提出證據，NCC將依法究辦。（編輯：楊凱翔）1111016

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鏡電視董監變更審查 陳建平出席指撤換過程倉促暴力