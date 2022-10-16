傳鏡電視3董1監請辭 NCC：必要時請股東到會陳述

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）鏡電視爭議頻傳，上週又傳出3董1監集體請辭，國家通訊傳播委員會（NCC）今天對此表示，尚未收到鏡電視書面變更文件，但會請鏡電視依法定程序處理，NCC也將秉公辦理，視情況請公司所有股東到會陳述意見。

鏡電視共有5董1監，如今傳出3董1監請辭，董事會只剩下董事長鄭優及勞工董事廖芳潔，且兩人並未持有股份。媒體報導，有股東主張NCC應對鏡電視撤照。

至於報載鏡電視3董1監請辭後，董事會只剩下無持股的董事，NCC今天下午也發布新聞稿說明，根據NCC對鏡電視的附款，單一股東持股不得逾資本總額15%，且除了交付信託外，其持股超過資本總額5%者，不得擔任董監事。

至於3董1監請辭，NCC表示，目前尚未收到相關變更書面文件，鏡電視董監事如果有任何異動，應依公司法相關程序完備後，向NCC送件申請營運計畫變更；NCC將視情況，請公司所有股東到會陳述意見。

NCC補充，NCC尊重股東會及董事會依法運作，也將本於職權監理鏡電視，並持續追蹤公司是否依申設許可的附款營運；另外，也會請當事人補正說明暨進行相關行政調查，並持續注意對當事人有利不利事項。

至於鏡電視內部紛擾頻傳，後續如果相關爭議進入訴訟階段，NCC也尊重犯罪偵察程序及司法審查結果，依法定職權配合處理。

NCC特別向鏡電視公司經營團隊呼籲，如果對公司經營或人事決定有任何意見，建議應以法定程序處理，而非將內部問題外部化。

而部分媒體影射NCC有洩密疑慮，NCC表示，如果有實質證據證明公務員洩密，請相關檢舉人具體提出證據，NCC將依法究辦。（編輯：楊凱翔）1111016