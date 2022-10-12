鏡電視董監變更審查 陳建平出席指撤換過程倉促暴力

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（中央社記者蘇思云台北12日電）NCC今天審查鏡電視董監變更案，前董事長陳建平到會陳述意見。陳建平提到3月4日董事會以臨時動議方式撤換董事長過程「倉促且暴力」。

外界關注陳建平說法是否影響鏡電視董監審查，以及陳建平是否有主張「撤換董事長無效」、錄音檔真偽等議題。NCC副主委暨發言人翁柏宗僅回應，董監審查重點還是在鏡電視董事長鄭優身上，在人選適格性部分已經函詢高檢署，陳建平相關意見會納入審查參考。

鏡電視在今年4月送件申請董監事變更，國家通訊傳播委員會（NCC）今天第二次排案審查「鏡電視新聞台」申請負責人、公司章程、實收資本額變更暨換發執照討論案。

NCC曾在8月底首次排案審查時請鏡電視董事長鄭優、總經理蔡滄波等人到會陳述，今天則請其他利害關係人包括鏡電視前董事長陳建平、時任董事長特助張寒青、時任財務長田富彰到會。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，今天有請陳建平說明今年3月4日鏡電視董事會情形，當天是以臨時動議方式撤換董事長，陳建平認為當天過程倉促且暴力，另外陳建平已向台北地檢署告發裴偉涉背信與詐欺等，這部分已在司法程序中。

翁柏宗表示，有委員詢問陳建平會不會用訴訟方式重回鏡電視董事長職務，陳建平說還在考慮中；NCC在今年1月許可鏡電視執照後，會調查了解後續鏡電視有沒有違反當時給的附款，也有跟陳建平交換意見，都會再檢視經營權與所有權分離，以及大股東是否有介入的情形。

鏡電視8月底曾提到資金剩下3億元只能撐到11月底，外界關注是否規劃再度增資。翁柏宗表示，先前鄭優曾說明有規劃資本額從20億元再增資到40億元，但目前還在審查增資到20億元案子，尚未收到新申請的增資文件。（編輯：林淑媛）1111012