蔡清祥：依法偵查鏡電視案 不因他字或偵字案而不同

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（中央社記者王揚宇台北6日電）外界關注士林地檢署偵辦鏡電視案，此案目前被分為「他」字案；法務部長蔡清祥今天說，不管是他字案還是偵字案，檢察機關都會一樣的處理、依法偵查，不會因為是他案或偵案而有所不同。

立法院司法及法制委員會今天併案審查行政院、朝野立委所提外役監條例部分條文修正草案。蔡清祥等人列席報告，並備質詢。

蔡清祥會前接受媒體聯訪，被問到外界質疑府院高層介入國家通訊傳播委員會（NCC）審查鏡電視執照申請，士林地檢署現在已經開始調查，會調查哪部分。

蔡清祥說，執法機關都依權限處理中，行政部分由權責機關NCC處理，刑事責任部分由檢察機關依法處理中。

媒體追問蔡清祥，有立委說，資料都已經給了，士檢還是用他字案來偵辦；蔡清祥對此指出，不管是分他案還是偵案，在檢察機關都是一樣的處理，都依法偵查中，並不會因為分他案或偵案而有所不同，這是依照分案要點來處理的。

關於外役監返家探視是否會加嚴，蔡清祥受訪提到，返家探視現在就有實施要點，將來有無必要修正，要配合今天外役監條例的審查結果，再來配合修正相關子法。（編輯：楊蘭軒）1111006