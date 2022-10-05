立委追鏡電視爭議 陳耀祥：公司內部治理鬥爭問題

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（中央社記者蘇思云台北5日電）時代力量立委陳椒華要求NCC調查鏡電視案內部洩密，並查明誰在說謊；NCC主委陳耀祥回應NCC有行政調查，但獨立機關面對股東紛爭須保持中立。兩人在詢答過程針鋒相對，陳耀祥一度質疑「介入內部股東鬥爭很深」，但隨後道歉。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「鏡電視設置爭議對NCC獨立公正性的影響」進行專題報告，並備質詢。

時代力量立委陳椒華提問，鏡電視前董事長裴偉在去年7月16日如何得知會議沒有投票，甚至知道外部委員鬧場，NCC內部涉嫌違法洩密給裴偉，要求NCC查明，此外她也強調，錄音檔公布至今，牽涉到的相關人等各說各話，到底是誰在說謊，同樣必須查明。

陳耀祥回應，各方參加者如何將視訊會議內容透露出去，已由政風室調查。鏡電視檢舉案也有做行政調查，至於錄音檔真假，NCC並不清楚，這部分進入檢調偵查階段，若有需要會配合司法調查；NCC認為這是公司內部治理鬥爭問題，將依照案件獨立行使職權。

陳耀祥強調，法律人有多少證據處理多少事情，鏡電視誰對誰錯也需要司法調查才清楚。面對陳椒華一再追問，他一度以「介入內部股東鬥爭很深」回應，強調獨立機關沒辦法這樣做。

陳椒華事後對此表示不滿，要求陳耀祥對於「介入鬥爭」相關發言道歉。陳耀祥回應，他不是指控委員，自己語氣上不是很好，在此正式道歉，只是獨立機關在股東紛爭議題上，要抱持客觀中立立場。

國民黨立委洪孟楷則是關切，行政院長蘇貞昌是否有暗示鏡電視相關案件。

陳耀祥表示，蘇貞昌針對個案沒有給予任何指示，鏡電視過程中確實外界很多人關心，但自己不認為是關說或是施壓。

在野立委在委員會提案要求成立鏡電視調閱小組，以及錄音檔送到交通委員會，請刑事警察局鑑定，但經表決都未通過。（編輯：潘羿菁）1111005