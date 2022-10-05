更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄
運動

影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格
國際

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬
生活

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
鏡電視風波
新聞專題
鏡電視風波1/25
首頁 / 政治

立委追鏡電視爭議 陳耀祥：公司內部治理鬥爭問題

2022/10/5 14:00（10/5 15:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院交通委員會5日邀請國家通訊傳播委員會主委陳耀祥（前左2）就「鏡電視設置爭議對國家通訊傳播委員會獨立公正性之影響」進行專題報告，報告進行前，國民黨立委曾銘宗（前右）率領藍委舉牌抗議，高喊「鏡電視撤照」、「陳耀祥下台」。中央社記者王騰毅攝 111年10月5日
立法院交通委員會5日邀請國家通訊傳播委員會主委陳耀祥（前左2）就「鏡電視設置爭議對國家通訊傳播委員會獨立公正性之影響」進行專題報告，報告進行前，國民黨立委曾銘宗（前右）率領藍委舉牌抗議，高喊「鏡電視撤照」、「陳耀祥下台」。中央社記者王騰毅攝 111年10月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北5日電）時代力量立委陳椒華要求NCC調查鏡電視案內部洩密，並查明誰在說謊；NCC主委陳耀祥回應NCC有行政調查，但獨立機關面對股東紛爭須保持中立。兩人在詢答過程針鋒相對，陳耀祥一度質疑「介入內部股東鬥爭很深」，但隨後道歉。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「鏡電視設置爭議對NCC獨立公正性的影響」進行專題報告，並備質詢。

時代力量立委陳椒華提問，鏡電視前董事長裴偉在去年7月16日如何得知會議沒有投票，甚至知道外部委員鬧場，NCC內部涉嫌違法洩密給裴偉，要求NCC查明，此外她也強調，錄音檔公布至今，牽涉到的相關人等各說各話，到底是誰在說謊，同樣必須查明。

陳耀祥回應，各方參加者如何將視訊會議內容透露出去，已由政風室調查。鏡電視檢舉案也有做行政調查，至於錄音檔真假，NCC並不清楚，這部分進入檢調偵查階段，若有需要會配合司法調查；NCC認為這是公司內部治理鬥爭問題，將依照案件獨立行使職權。

陳耀祥強調，法律人有多少證據處理多少事情，鏡電視誰對誰錯也需要司法調查才清楚。面對陳椒華一再追問，他一度以「介入內部股東鬥爭很深」回應，強調獨立機關沒辦法這樣做。

陳椒華事後對此表示不滿，要求陳耀祥對於「介入鬥爭」相關發言道歉。陳耀祥回應，他不是指控委員，自己語氣上不是很好，在此正式道歉，只是獨立機關在股東紛爭議題上，要抱持客觀中立立場。

國民黨立委洪孟楷則是關切，行政院長蘇貞昌是否有暗示鏡電視相關案件。

陳耀祥表示，蘇貞昌針對個案沒有給予任何指示，鏡電視過程中確實外界很多人關心，但自己不認為是關說或是施壓。

在野立委在委員會提案要求成立鏡電視調閱小組，以及錄音檔送到交通委員會，請刑事警察局鑑定，但經表決都未通過。（編輯：潘羿菁）1111005

延伸閱讀
TVBS續留55台 陳耀祥：NCC上午駁回移頻案鏡電視董監認定裴偉涉違反公司法 NCC尊重內部治理藍委要求鏡電視撤照 NCC陳耀祥籲尊重獨立機關
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
TVBS續留55台 陳耀祥：NCC上午駁回移頻案