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TVBS續留55台 陳耀祥：NCC上午駁回移頻案

2022/10/5 12:16（10/5 12:49 更新）
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國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥5日在立法院表示，NCC委員會上午已經駁回8系統業者申請把55頻位TVBS新聞台移頻一案，「也就是TVBS不用移頻」。中央社記者王騰毅攝 111年10月5日
國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥5日在立法院表示，NCC委員會上午已經駁回8系統業者申請把55頻位TVBS新聞台移頻一案，「也就是TVBS不用移頻」。中央社記者王騰毅攝 111年10月5日
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（中央社記者蘇思云台北5日電）國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今天在立法院表示，NCC委員會上午已經駁回8系統業者申請把55頻位TVBS新聞台移頻一案，「也就是TVBS不用移頻」。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「鏡電視設置爭議對NCC獨立公正性的影響」進行專題報告，並備質詢。

有線電視系統大豐、台灣寬頻通訊（TBC）8系統近期申請55頻位的TVBS新聞台移到149頻位跟158頻位，並申請鏡電視上架55頻位。國民黨立委傅崐萁在立法院質詢時詢問，系統業者申請將TVBS新聞台移頻進度。

陳耀祥說，委員會今天上午10時左右已經把這個案子駁回，也就是TVBS不用移頻。他也覺得TVBS是表現不錯的新聞台。

陳耀祥表示，頻道申請上下架本身是商業機制，每年都會有這個問題，要不要移頻是系統業者提出申請，再由NCC決議是否同意，而非大家說的是NCC要移頻。

陳耀祥表示，新聞頻道移頻是重要、高度敏感的案子，對於這種案子，NCC都會非常謹慎處理，包含考慮消費者權益、市場競爭、內容多樣性等等。

NCC今天早上既定議程沒有排案審查8系統移頻案，是在分組委員會討論時後來決定排到委員會討論，最後委員會決定駁回8系統TVBS新聞台的移頻案，也就是說TVBS新聞台仍會繼續在55頻位播出。（編輯：潘羿菁）1111005

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