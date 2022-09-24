藍委爆疑透過府院向NCC施壓 鏡電視：絕非事實

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（中央社記者劉冠廷、王心妤、張璦台北24日電）國民黨立法院黨團今天表示，日前收到一份吹哨者的信函，當中提及鏡電視申請執照時，經營團隊曾要求府院高層，向NCC施壓；黨團總召曾銘宗表示，一定會要求成立調閱小組，了解真相。

鏡電視表示，針對所謂吹哨者提供資料，該內容經過刻意剪接及有變造、偽造之嫌，絕非事實。民代及媒體若仍蓄意散布或報導，將依法提告。

NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，NCC透過委員合議制，以嚴守客觀、中立及專業立場，掌理專業監理業務，期落實保障言論自由；對個案審理皆須經委員會議全盤考量充分討論後，依法作成最終決議，盼各界勿再任意扭曲或延伸。

8家有線電視系統申請55頻位的TVBS新聞台移頻，以鏡電視新聞台上架取代，引發關注。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，移頻審查沒有任何政治壓力，NCC會依法審議，也會請利害關係人到會陳述，此案涉及新聞區塊頻道變更，會審慎處理。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，立委費鴻泰在會中表示，他接到一份吹哨者的信函，當中提到鏡電視在去年申請執照時，經營團隊要求府院高層給NCC施加壓力，希望盡快通過執照；吹哨者並表示有相關董事會中的錄音檔。

國民黨團副書記長洪孟楷說，上會期民進黨立委以人數優勢，不讓交通委員會成立調閱小組，了解NCC審查鏡電視一案，不禁讓人懷疑民進黨政府要遮掩、護航到什麼程度。（編輯：黃國倫）1110924