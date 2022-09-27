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立委質疑政治力介入鏡電視案 蘇貞昌：沒有這種事

2022/9/27 12:51
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（中央社記者范正祥、王承中台北27日電）立委今天質詢時關注鏡電視議題，質疑NCC許可鏡電視申設案是否有政治力介入。對此，行政院長蘇貞昌說，沒有這種事；NCC依法行使職權，獨立運作，政府不會干預。

鏡電視於1月19日通過國家通訊傳播委員會（NCC）審查，獲得申設許可。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

時代力量立委陳椒華質詢時指出，關於鏡電視執照問題，外界質疑有政黨或府院高層政治力介入。蘇貞昌對此表示，不會。

蘇貞昌表示，他同意陳椒華所說，政府不可以干預媒體的經營權，不可以將黑手伸入NCC。他也重申自己立場， NCC依法行使職權，獨立運作，政府不會干預。

質詢過程中，陳椒華數度分段播放接獲的檢舉，指稱是鏡電視內部會議對話錄音內容。她數度追問蘇貞昌，鏡電視獲得申設許可，府院是否有給NCC壓力。蘇貞昌則是一再澄清，沒有。蘇貞昌說，「我已經簡單明確的講，沒有這樣的事。」

對於蘇貞昌的答覆，陳椒華說，「院長您否認，我尊重。」隨後，陳椒華提及，她之前在立法院交通委員會多次提出要求設立調閱小組調查鏡電視審照過程。

陳椒華今天質詢蘇貞昌，是否贊同立法院交通委員會設立調閱小組調查鏡電視審照過程，透過這樣程序，讓立委代表人民進行調閱相關資料，讓一切公開透明。對此，蘇貞昌說，立法院的運作有相關規定，對立法院的運作都予以尊重。

國民黨立委李德維今天質詢時表示，近期傳出鏡電視要取代有線電視55頻道的TVBS新聞台，現又傳出28日NCC要審查鏡電視上86頻道，詢問NCC的標準在哪。

對此，列席的NCC主委陳耀祥表示，鏡電視要上系統台屬於商業談判的議題，系統台申請上架鏡電視在86頻道，NCC是依照法定程序審理，而申請也有一段時間，明天會請系統台跟利害關係人前來陳述意見。NCC是合議制機關，鏡電視是否會上86頻道，會再進行討論。

對於TVBS新聞台是否會被移出55頻道，陳耀祥指出，這是系統商、頻道商、頻道代理商的商業談判糾紛，每年都有這樣的情況。新聞頻道的移頻都是相當敏感的議題，但本質上都是商業談判，NCC也相當注意，因為也涉及到消費者權益及播放內容多元的問題。（編輯：黃國倫）1110927

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