藍委要求鏡電視撤照 NCC陳耀祥籲尊重獨立機關

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國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥5日赴立法院交通委員會鏡電視設置專案報告，不過會議一開始陷入混亂，國民黨立委質疑NCC在陳耀祥主政下，成為民進黨的NCC，要求鏡電視案撤照重審、陳耀祥下台，陳耀祥（中）則是舉起「請尊重獨立機關」字卡回應。中央社記者王騰毅攝 111年10月5日

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（中央社記者蘇思云台北5日電）NCC與數位部今天赴立法院交通委員會鏡電視設置專案報告，不過會議一開始陷入混亂，國民黨立委質疑在NCC主委陳耀祥主政下，成為民進黨的NCC，要求鏡電視案撤照重審、陳耀祥下台，陳耀祥則是舉起「請尊重獨立機關」字卡回應。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「鏡電視設置爭議對NCC獨立公正性的影響」進行專題報告，並備質詢。

國民黨團今天發動甲級動員，多位立委登記程序發言，並舉著「鏡電視重審、陳耀祥下台」、「暗黑NCC、傀儡陳耀祥」等字卡到場，場面十分激烈，不過陳耀祥也喊話並舉起「請尊重獨立機關」字卡反擊。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗率先登記發言，先喊了3次「鏡電視撤照」與「陳耀祥下台」，黨政軍說退出媒體，但退出後民進黨就進駐NCC，NCC在陳耀祥主政下已經成為民進黨的NCC。

曾銘宗說，在陳耀祥主政下，NCC已經做了幾件國家級醜聞，包括撤銷中天電視執照、給鏡電視執照等，國民黨團強烈要求鏡電視撤照，認為陳耀祥已經淪為民進黨傀儡。

國民黨立委賴士葆表示，跟陳耀祥喊話「歷史會記住你」，質疑為何一定要讓華視去52台？為何鏡電視一定要上來？認為陳耀祥何其悲哀已經成了傀儡主委。

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時代力量立委邱顯智也登記程序發言，針對NCC審查鏡電視過程疑點，公布錄音檔後裴偉說法反覆，先前主張交通委員會要組成調閱專案小組，讓立院可以調閱相關資料釐清，但在4月14日跟4月28日兩次都被表決封殺。希望立院朝野黨團要善盡國會監督職權，針對本案成立調閱專案小組，讓真相攤在陽光下，才是維持NCC獨立性、恢復國人信任最好方式。

時代力量立委陳椒華表示，自己在9月27日公布錄音檔後，質疑陳耀祥沒有獨立，連蘇貞昌也說錄音檔是變造剪接結果，「到底誰在說謊？」，今天提出2個臨時提案，一是要求成立調查小組，二是請交通委員會向鏡電視前董事長陳建平索取錄音檔，並送到公正單位與檢調鑑定，希望朝野委員支持。（編輯：潘羿菁）1111005

立法院交通委員會5日邀請國家通訊傳播委員會主委陳耀祥（前左2）就「鏡電視設置爭議對國家通訊傳播委員會獨立公正性之影響」進行專題報告，報告進行前，國民黨立委曾銘宗（前右）率領藍委舉牌抗議，高喊「鏡電視撤照」、「陳耀祥下台」。中央社記者王騰毅攝 111年10月5日