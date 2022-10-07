戰略物資 蘇貞昌：都有準備、但不宜說太細

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（中央社記者郭建伸台北7日電）外界關注台灣戰略物資準備，行政院長蘇貞昌今天表示，戰爭一旦發生，不論是圍、打，台灣都要做足準備；糧食與米1年沒問題，天然氣、石油部分，平常供應很多電力，等到戰時恐怕不太一樣，都有準備，但不適合公開說得太細。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國家發展委員會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過並備質詢。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月上旬訪台，北京藉故升高對台軍事壓力，在台灣周邊舉行大規模軍事演訓，並發射飛彈。經濟部次長陳正祺接受英國媒體泰晤士報（The Times）採訪時說，台灣正儲備關鍵物資，以因應中國可能的對台封鎖行動及台海爆發衝突。

國民黨立委曾銘宗今天質詢時問，陳正祺接受泰晤士報所說的關鍵物資包含哪些。

蘇貞昌備詢表示，戰爭一旦發生，不論是圍、打，台灣都要做足準備，其中一個最重要的是武器，用於防衛與攻擊；第二則是糧食，因為要撐得住、守得住，不能飢餓；第三則是相關醫療藥物。

曾銘宗追問，台灣儲備關鍵物資預計目標及進度。蘇貞昌表示，糧食與米1年沒問題，天然氣、石油雖然不是很長，但平常生產很多電力供大公司、工廠生產，等到戰爭發生時恐怕不太一樣。

蘇貞昌表示，國安體系都有相當清楚準備，但不適合公開說得太細。（編輯：蘇志宗）1111007