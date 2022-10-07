傳美將台灣變巨大武器庫 蘇貞昌：標題聳動非事實
2022/10/7 11:34（10/7 12:01 更新）
外媒報導美國欲將台灣變成「巨大武器庫」；行政院長蘇貞昌7日表示，有足夠的武器，可以防衛中國對台灣的軍事威嚇，這非常適合現狀，但外國媒體聳動的標題並非事實。圖為漢光演習期間愛國者飛彈進駐大佳河濱公園。（中央社檔案照片）
（中央社記者王揚宇台北7日電）無黨籍立委黃國書今天質詢時，提到外媒報導美國欲將台灣變成「巨大武器庫」；行政院長蘇貞昌表示，有足夠的武器，可以防衛中國對台灣的軍事威嚇，這非常適合現狀，但外國媒體聳動的標題並非事實。
蘇貞昌今天率部會首長赴立法院，就中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案編製，接受立委質詢。
黃國書質詢時表示，美國總統拜登上個月表態中國若犯台將出兵協防，「紐約時報」（The New York Times）5日刊登標題為美國欲將台灣變成巨大武器庫的文章，這是第一次出現這樣的用語，請問行政院的立場，以及政府是否有這樣的準備。
蘇貞昌說，工欲善其事，必先利其器，而台灣要自我防衛，也要有各種先進的武器，增加自我防衛能力。
蘇貞昌指出，台灣過去一直要買各種武器，有時候還得不到同意，現在如果有能力自購或接受各方面幫助，有足夠的武器可以防衛日益對台灣施壓的中國軍事威嚇，這對台灣來說是非常適合現狀的，但外國媒體聳動的標題並非事實。
紐約時報刊登的內文，引述現任和前任官員指出，共軍近期對台的海空演習顯示，中國可能以封島作為攻台前奏，台灣得自力撐到美國或其他國家介入；美國官員在研究共軍演習後，正加強努力在台灣打造龐大的武器庫存。（編輯：翟思嘉）1111007
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