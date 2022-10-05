國防工業會議成果 台美擬強化實質性共同訓練

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美台國防工業會議主辦人韓儒伯4日受訪表示，美台將有更多實質性訓練，部分項目2023年就可能登場。中央社記者徐薇婷里契蒙攝 111年10月5日

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（中央社記者徐薇婷里契蒙4日專電）台美國防工業會議今天落幕，主辦人韓儒伯表示，烏軍作戰表現與長期和北約共同訓練有關，美台將有更多實質性訓練，預計納入美國海、陸軍及互通性訓練，部分項目明年就能登場。

第21屆美台國防工業會議在維吉尼亞州里契蒙市（Richmond）舉辦，主辦人、美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）會後接受媒體訪問，分享本屆會議成果。

韓儒伯表示，今年會議規模是21年來數一數二，邀集許多國防產業領袖、美國政府代表，台灣由國防部副部長王信龍率領陣容龐大代表團與會。

韓儒伯指出，會議討論重點之一為軍售交貨延宕，但這不只是台灣碰到的問題，全球國防產業都碰到。部分原因是受到供應鏈中斷、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊，俄烏戰爭、彈藥儲備等軍援、來自中俄威脅升高等也有影響。

美台商會5月曾批評拜登政府，把對台軍售限縮至「 不對稱戰力 不對稱戰力 「不對稱作戰」是美軍提出的一種新作戰理論，相對於「對稱作戰」而來。這個軍事術語是指採取非傳統或非正規方法，避免和敵人強點對抗，在衡量雙方相對態勢後，發揮己方優勢並選擇敵人弱點加以痛擊，以獲得預期軍事或政治目的。 資料來源：海軍學術雙月刊 看更多 關閉 」範疇。韓儒伯說，今年會議有就不對稱戰略差異性進行討論，讓各方了解「不對稱的不是武器，是戰略」，與會者也對美方軍售方向有多一些清晰認知。

韓儒伯表示，會議另一大討論重點，是美台如何結合區域盟友，例如澳洲、日本、甚至歐盟及英國，共同嚇阻中國進犯台灣，讓北京認知到攻擊台灣恐傷害自身經濟、軍事等層面國家利益，進而避免戰爭發生。

他說，希望短期內能加速交付對台軍售項目，且逐步提升台灣戰備彈藥儲存，作為潛在威嚇措施，並就台灣短中期、甚至未來幾年軍購項目能凝聚共識。

談到今年會議成果，韓儒伯指出，美台訓練方式將有「重大、實質性改變」；雙方目前有F16戰機訓練計畫，之後可望推出包含美國海軍、陸軍及互通性的訓練。

他說：「美國、北大西洋公約組織（NATO）自2014年開始與烏克蘭共同訓練，這顯然對烏軍作戰表現有很大影響，也提升雙方溝通能力。」

韓儒伯指出，美台需要更多實質性訓練，未來即將發生；目前不確定實際訓練型態為何，但雙方將隨時間有更多溝通與訓練。

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他指出，部分訓練項目可能明年就能登場，但首先要有預算。台灣國防預算應能在年底前通過，美國國防授權法案（NDAA）預計差不多時間能過關，若後者包裹「 台灣政策法案 台灣政策法案內容 軍備移轉上以「主要非北約盟友」同等方式對待台灣

駐美代表處更名列入「國會意見」建議性表達

可展現主權象徵，包括中華民國國旗

未來4年提供45億美金無償軍援，加碼第5年20億美元，提升台灣防衛能力

建立美台軍事合作訓練機制

對聯合國第2758號決議正式表態，強調決議未處理台灣代表權問題

嚇阻中國侵略的制裁行動，點名制裁高階官員及軍事將領等

呼籲台美洽簽雙邊自由貿易協定，讓台灣參與「印太經濟架構」 *法案將送交參院全院審理，須在本屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效 看更多 關閉 」（Taiwan Policy Act）防衛部分，美方明年就能獲得大筆資金，運用在訓練上。

為加強協助台灣防衛，「台灣政策法案」擬未來5年提供台灣65億美元（約新台幣2089億元）軍援；由於立法程序費時，部分議員提議把防衛部分切割出來，包裹在NDAA內通過。（編輯：馮昭）1111005