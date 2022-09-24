分析：中共加大對台灣武嚇 台海局勢已成國際議題

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（中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電）台海局勢升溫，引發國際關注。星媒引述學者分析，兩岸關係改變主要因為北京的緣故；美眾議院議長訪台後，中國加大對台軍事恫嚇，已將台灣變成國際議題，美國不得退縮的壓力也更大。

近來台海緊張情勢因北京報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台而進一步升溫。中國連日在台灣周邊海、空域實施大規模軍事演習後，共機也頻頻越過台灣海峽中線，幾成常態。

在中共加大對台軍事恫嚇之際，美國總統拜登（Joe Biden）日前接受美媒專訪再度表態，若中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。白宮則再次重申美國政策未變。

台海局勢已成為國際最關注的議題之一。新加坡「海峽時報」（The Straits Times）今天以將近2個版面的篇幅刊出多篇報導，從美、中、台等不同角度分析台海情勢發展。

其中一篇報導指出，雖然目前兩岸關係處於數十年來最緊張的狀態，但許多台灣民眾不因此而擔心，即使情況確實有些改變。一位民眾受訪說，「我在台北的生活很正常，但海外的朋友最近都一直傳訊問我是否害怕會發生戰爭。」

報導引述澳洲國立大學專攻兩岸議題的政治學者宋文笛（Wen-Ti Sung）分析，裴洛西訪台成了北京擴大台灣周圍軍事行動規模、創造軍事「新常態」的藉口，但同時也減少美國拋棄台灣的風險。

他認為，中國在裴洛西訪台後加大對台軍事恫嚇，已讓台灣成為國際議題，這也讓美國不得退縮的壓力更大。

兩岸關係自2016年開始走下坡，近幾個月緊張情勢更是急遽升溫。

美國華盛頓大學傑克遜國際研究院助理教授林于翔（James Lin）觀察，儘管總統蔡英文反對與中國大陸統一，但她並未單方面對兩岸關係造成重大改變。

林于翔認為，近年兩岸關係改變主要是北京方面的緣故，特別是中國國家主席習近平上台後。「在習近平領導下，中國變的更具侵略性、更崇尚軍國主義及民族主義，統一台灣已成為北京國族主義政治的核心。」

事實上，裴洛西訪台之前，中國已頻頻出動軍機侵擾台灣防空識別區、打壓台灣。林于翔指出，裴洛西訪台只是進一步加劇這些壓力而已，包括中國祭出經濟制裁、發射飛彈落入台灣附近海域等。

為因應中國軍事威脅，台灣一方面提升國防預算、強化 不對稱戰力 不對稱戰力 「不對稱作戰」是美軍提出的一種新作戰理論，相對於「對稱作戰」而來。這個軍事術語是指採取非傳統或非正規方法，避免和敵人強點對抗，在衡量雙方相對態勢後，發揮己方優勢並選擇敵人弱點加以痛擊，以獲得預期軍事或政治目的。 資料來源：海軍學術雙月刊 看更多 關閉 ，同時也尋求更多國際支持。

台灣提升國防預算強化不對稱戰力，也尋求更多國際支持。圖為7月漢光演習期間，愛國者飛彈在大佳河濱公園進行機動部署與戰力保存演練，國軍官兵全副武裝提槍上陣。（中央社檔案照片）

宋文笛表示，台灣正尋求透過多邊的方式來嚇阻中國軍事冒險主義，這包括更積極進行國會外交、接待外國訪賓等。

除了美國，台灣也試圖強化與其他國家的合作關係，並持續遊說其他國家支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、參與世界衛生組織等國際組織。

宋文笛分析，這些動作將台灣議題國際化，若中國入侵台灣，也會提升其他國家加入國際對北京實施外交、經濟制裁的可能性。

另一篇報導分析，裴洛西訪台及中國的反應，導致美中關係跌入「新低點」，台灣成為美中兩強間最嚴重的「衝突熱點」。

另外，對於拜登表態美國將防衛台灣的說法，有專家分析，這將強化中國加強軍事能力的決心，為可能的入侵行動作好準備。

新加坡國立大學東亞研究所資深研究員祁冬濤指出，和平統一台灣仍是中國的第一選項，但習近平確實是比先前的中國領導人更有決心，為「非和平統一」做準備。（編輯：高照芬）1110924