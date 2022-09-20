拜登又承諾出兵衛台 軍事專家：測試北京底線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）美國總統拜登近日受訪又重申出兵衛台，軍事專家分析，拜登的說法可能是基於戰略震懾考量並測試北京的底線，畢竟烏克蘭戰爭還沒結束，同時得應付台海軍事衝突對美國不利。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）18日播出專訪美國總統拜登（Joe Biden）。

拜登指出，若台海發生前所未有的攻擊（unprecedented attack），將出兵協防台灣，並重申美國的一中政策，並說：「台灣對於獨立做出自己的判斷。」

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，拜登上述說法引發質疑，也就是恐偏離不支持台灣獨立，以及反對任何改變台海現狀舉措的官方立場。

北京軍事專家周晨鳴表示，拜登最新的說法凸顯台海緊張升高，並說白宮意在「維持與北京領導人和解放軍的溝通管道，而他們最終目標就是要了解北京方面的底線」。

他說：「如此有助於他們（美方）擘劃下階段的戰略，測試（中共）底線及造成台海更加緊張。」並指出近年來美方將領頻揣測解放軍何時對台動武，所作所為都是為了獲悉北京的攻台時間表。

不過周晨鳴表示，北京將「選擇適當的時間解決台灣」，而美國無法「左右解放軍的時間表」。

中國空軍軍事專家傅前哨則指出，拜登的說法意味著，美方對台的「戰略模糊」政策轉向「戰略清晰」，他還提到台灣政策法案。美國國會跨黨派議員推台灣政策法案，以強化對台灣的力挺。

他說，美軍似乎正「調整戰略，藉由震懾以遏止解放軍攻台的準備」，並說（拜登）捍衛台灣的承諾也是意在鼓勵台灣的親獨勢力。

傅前哨表示：「解放軍不會因受迫…而提前採取行動或延遲（攻台）計畫，該採取哪些措施及統一台灣的時間表，北京有自己的盤算。」

新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）表示，北京方面的軍事規劃，也基於美國會介入台海爆發衝突的假設。

唐安竹說，美國藉由軍售、互訪等方式展現對台灣的承諾，並由此給予台灣較為安全的處境，拓展與北京談判的空間，「捍衛台灣是（談判）進程不可或缺的一環」，但因捍衛台灣而引發衝突仍是「高度假設」。

他表示：「由於共軍尚未發動侵略，所以我們還沒進入到組成國際聯盟遏止共軍入侵的階段，我們仍處於（軍事）脅迫階段，軍事脅迫是顯而易見的。」

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩說，拜登的說法比較可能是「戰略震懾」，因「美軍心知肚明，烏克蘭戰爭還沒打完，難以同時應付台灣爆發軍事衝突」。

日本早稻田大學副教授張望也附和呂禮詩的觀點並說，美國試圖遏止任何戰爭的爆發，因烏克蘭與台灣兩條戰線開打對美國不利。

不過張望另指出：「北京的盤算主要因內政所需考量，這使得美國震懾的效果非常有限。」（編輯：曹宇帆/張淑伶）1110920