拜登提中入侵將保台 分析：不意味美軍定然抵台

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美國總統拜登18日再次提到若中國犯台，美軍將防衛台灣，相關說法比過去表述更明確。（圖取自60 Minutes YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統拜登今天再次提到若中國犯台，美軍將防衛台灣，相關說法比過去表述更明確。專家指出，五角大廈會提供拜登部署美軍的「各種選項」，美軍未必一定開進台灣助戰。

美國總統拜登在哥倫比亞廣播公司（CBS）電視新聞雜誌類節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪中，被主持人佩利（Scott Pelley）問到是否出兵保護台灣的民主政府時回答：「會的，如果事實上發生了前所未有的攻擊的話。」

佩利接著問：「所以講明白一點，與烏克蘭不同。意思是假如中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣？」

拜登說：「對。」

影片來源：60 Minutes

路透社報導，拜登的對台政策似已超越長期以來美國所作表述，他在這項專訪中的說法則為再次例證，而且比他曾經作過的表述更明確地承認美軍將會保衛台灣。

美國長期堅守「戰略模糊」政策，不就台灣遭遇軍事攻擊時是否作出回應明確表態。

白宮發言人被要求就拜登上述說法回應時強調，美國對台政策沒有改變。這名發言人說：「總統之前就有類似發言，包括今年稍早在東京。他後來也清楚表明我們的對台政策沒有改變。目前仍是如此。」

拜登的表述很可能激怒中國。美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於8月訪台引發北京憤怒，對台灣周邊展開歷來最大規模軍事演習。中國也就美國國會議員推動將可提升對台軍事支持的立法舉措表達抗議。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，如果拜登作出這等承諾，他就得確保有辦法言出必行。

她說：「如果拜登總統計劃保衛台灣，那麼他應該確保美軍有能力做到。口頭上說支持卻沒有真實能力作為後盾，這不太可能強化嚇阻。」

美國有線電視新聞網（CNN）引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院的客座研究學者唐安竹（Drew Thompson）指出：「外界總想要過度解讀總統的談話。」

曾任職美國國防部的唐安竹表示，從美國防衛具體本質的角度來看，這未必意味美國會把軍隊派進台灣。

他指出，如果中國攻擊台灣，五角大廈會就美軍部署向拜登提出「各種不同選項」。運用美國海軍資產或空中武力發揮外力介入作用，甚至用美國網路資產阻撓可能的中國侵略，或美方只是在區域展現武力，都是可能選項。

裴洛西8月訪台後，拜登這次在專訪中的說法可能導致美中關係進一步緊繃。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，針對中國侵略台灣可能性的論戰升溫；許多分析家表示，北京很可能正密切關注歐洲形勢演變。

美國情報圈已明確表達，縱然美國公開挺台，相信中國正積極打造能奪下台灣的軍事能力。美國中央情報局（CIA）副局長柯恩（David Cohen）上週透露，習近平已告訴解放軍，他希望在2027年前具備以武力控制台灣的能力，但美國情報圈目前不認為北京當局已就是否武統做出決定。

柯恩並說美國情報圈整體評估仍認為，習近平會偏好透過非軍事手段控制台灣。

他強調，CIA正密切關注烏克蘭戰爭會讓中國得到什麼啟發。（譯者：何宏儒/核稿：陳亦偉）1110919