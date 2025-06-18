龔明鑫：AI新十大建設將出爐 前瞻部署矽光子量子計算

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（中央社記者賴于榛台北18日電）台灣邁步發展AI，行政院秘書長龔明鑫今天透露，由國發會規劃的AI新十大建設很快就會公布，重點分為3大面向，包括策略性思考AI應用領域、前瞻部署AI新科技如矽光子與量子計算，以及建立AI基礎建設。龔明鑫也強調，台灣2050淨零目標不變，光電與離岸風能持續發展之外，也要著手布局地熱，挹注綠能來源。

今周刊今天舉辦台灣大未來國際高峰會，總統賴清德預錄影片致詞，龔明鑫也出席參與。

賴總統提到，為迎接AI新時代，政府有3大推動方向，首先是成立主權基金，打造國家級投資平台，充分運用台灣產業優勢，由政府主導來結合資金動能、民間企業力量、布局全球，連接AI時代各項主要市場；第2，攜手法人機構，建置最先進設備的AI試製線，協助企業進行新產品開放等。

第3，促進國際技術合作與標準制定，深化與美國日本歐盟等夥伴的科技聯盟，共同推動AI科技運用。

工研院5月曾宣布，將為廠商打造AI試製線，以協助企業驗證關鍵技術、降低開發風險、加速產品導入，有助於提升開發彈性，以及台灣在AI時代的競爭力。

龔明鑫致詞表示，國發會負責規劃的AI新十大建設很快會公布，計畫將分為3大重點，首先是台灣將從國外應用與國內方案，策略思考AI應用領域；其次，前瞻部署矽光子、量子計算等AI新科技；第3，建立AI基礎建設。

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他也提到，2050淨零轉型仍是台灣目標，將持續進行深度節能，推動家庭高耗能家電汰舊換新，以及協助產業節電，此外，除了持續發展太陽光電跟離岸風電，並對地熱展開布局，以及推動小水力發電。

國發會與國科會共同研擬AI新十大建設計畫，國發會昨天已向行政院長卓榮泰報告規劃內容，包含3個智慧應用、3個關鍵技術以及4個基礎建設，預計透過國發基金助攻，運用新台幣千億資金挹注百工百業AI化等。（編輯：潘羿菁）1140618