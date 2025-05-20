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國科會跨部會規劃AI新10大建設 內含智慧機器人計畫

2025/5/20 21:00
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（中央社記者張璦台北20日電）行政院長卓榮泰今天表示，國科會提出報告，未來準備擬訂AI新10大建設計畫，包含創新研發與實體基礎建設，對此國科會晚間補充說明表示，此案正與國發會跨部會協調規劃中，內容包括重要的AI新科技等，智慧機器人即是重要的項目之一。

行政院長卓榮泰今天表示，政府準備具體擬訂一套「AI新10大建設」，其中部分屬於創新研發的內容建設，另有一部分為實體基礎建設，政府會在最短時間提出完善計畫，讓台灣更脫胎換骨，在關鍵技術領域繼續取得領先地位。

對此，國科會回覆記者提問表示，AI新10大建設正由國發會與國科會跨部會協調規劃，內容包括重要的AI新科技及AI基礎建設項目，將適時對外說明。

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國科會進一步指出，甫於上週行政院院會公布的「AI新科技-智慧機器人計畫」，即是重要的項目之一。

根據國科會所提的智慧機器人相關計畫，政府將培育具系統開發能力的機器人新創公司，並擴大智慧機器人國內產值，完善供應鏈及產業生態系，促成專業用服務型機器人產值在5年內由新台幣40億元擴大至500億元。（編輯：潘羿菁）1140520

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#卓榮泰
#國發會
卓榮泰
賴總統軍禮歡迎帛琉元首惠恕仁 盼一起努力貢獻世界卓榮泰：擬訂AI新10大建設 確保台灣關鍵技術領先地位
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